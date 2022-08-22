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俄烏協議令糧價回落 不確定性仍可能引發第2波危機

編譯林聰毅／綜合外電
烏克蘭榖物恢復出口暫時壓低糧價，但專家警告不確定因素存在。圖為第一艘裝載榖物的鳥克蘭貨船於本月3日駛至土耳其伊斯坦堡外海。路透
烏克蘭榖物恢復出口暫時壓低糧價，但專家警告不確定因素存在。圖為第一艘裝載榖物的鳥克蘭貨船於本月3日駛至土耳其伊斯坦堡外海。路透

在俄烏達成榖物出口協議後，裝載著小麥、玉米和大豆的船隻本月初已駛離了烏克蘭，運往各目的地港口，暫時壓低高漲的糧食價格，甚至幾乎回到戰前水準，但專家警告，包括化學肥料價格居高不下以及全球經濟前景轉淡等各種不確定因素仍存在，可能再度推升榖價。

日經新聞報導，烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫本月上旬說，第一艘船已抵達黑海彼岸的土耳其港口，其他船隻「將在未來幾天內抵達目的港」。他表示，終於能夠重新開始出貨，是「對世界的一個正面的市場信號」。

俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭，阻斷了烏克蘭榖物的出口，榖價隨之飆漲。現在穀物運輸船再度在烏克蘭裝載貨物並將其運往其貿易夥伴，榖物價格似乎正在下降。事實上，最近的數據顯示，一些價格已經恢復到戰前水準。

一些觀察家警告說，不會這麼快，他們並指出，伴隨戰爭本身的不確定性一直持續存在。 一名分析師認為，基本糧食商品價格可能會出現「第二波」上漲。

與此同時，芝加哥小麥期貨在8月中旬的交易價格，已從5月的每英斗12美元回跌至約8美元，基準價格回到了戰前的水準。此外，根據聯合國糧農組織的數據，追蹤小麥，玉米，大麥，高粱和稻米的榖物價格指數，已從6月的166.3降至7月的147.3。這意味著價格幾乎回到1月（140.6）和2月（145.3）水準。

日本天然資源研究所所長柴田明夫（Akio Shibata）表示，榖物價格最近下跌的另一個因素是，許多投機交易商似乎已平倉其穀物多頭部位，而美國與歐洲加速升息，是促使這些投機客平倉的原因之一，「尤其是在美國，自3月以來，聯準會（Fed）以前所未見的步調升息，這可能導致經濟衰退，因此，愈來愈多人認為糧食商品的需求將隨著經濟趨緩而降低。」

但市場觀察人士表示，各種不確定性仍然存在，可能會阻止穀價下滑。糧農組織首席經濟學家托雷羅說：「許多不確定性仍然存在，包括可能影響未來生產前景和農民生計的高昂化學肥料價格、黯淡的全球經濟前景以及貨幣走勢，所有這些都對全球糧食安全構成嚴重壓力。」

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