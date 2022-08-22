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烏克蘭獨立日將屆 俄傳審遭俘烏軍、加強轟炸

編譯中心／綜合21日電
烏克蘭24日將在俄軍入侵屆半年之際慶祝獨立日，當局在首都基輔街頭展示被烏軍損毁的俄軍軍備，一名孩子21日站到一架俄軍戰車殘骸之上揮舞國旗。（Getty Images）
烏克蘭24日將在俄軍入侵屆半年之際慶祝獨立日，當局在首都基輔街頭展示被烏軍損毁的俄軍軍備，一名孩子21日站到一架俄軍戰車殘骸之上揮舞國旗。（Getty Images）

烏克蘭24日將紀念獨立31周年，也是俄烏戰爭滿6個月的日子，總統澤倫斯基今天警告，俄羅斯可能會採取挑釁舉措，讓在戰爭中遭俘的烏克蘭軍人接受審判。總統顧問波多利雅科表示，俄羅斯可能會加強轟炸行動。

烏克蘭首都基輔已宣布22日到25日禁止公眾集會。東部城市哈爾科夫也宣布23日晚間到25日早上實施宵禁。

中央社引述法新社報導，澤倫斯基引述媒體報導表示，俄羅斯準備在烏克蘭24日紀念獨立31周年時，公開審判在圍攻馬立波（Mariupol）時俘虜的烏克蘭軍人。當天也將是俄羅斯入侵烏克蘭滿6個月的日子。

澤倫斯基晚間發表演說時警告：「如果這個可鄙的法院開庭，如果將我國人民帶入這樣的環境，觸犯所有協議、所有國際規範，那就會有傷害的事件發生。」他說：「超越這個界限，就沒有談判的可能。」

總統顧問波多利雅科表示，俄羅斯可能會加強轟炸行動。烏克蘭國際傳真社引述他的說法報導：「俄羅斯是一個古老陳舊的國家，會配合特定日子採取行動，這是一種癡迷。」波多利雅科又說：「他們討厭我們，將試圖增加…轟炸我們城市的次數，包括以巡弋飛彈攻擊基輔。」

此外，俄羅斯和烏克蘭官員說，俄羅斯兼併的克里米亞半島20日再傳爆炸。俄羅斯任命的塞凡堡首長拉茲沃扎耶夫表示，1架無人機20日上午攻擊俄羅斯黑海艦隊總部附近的建築。烏克蘭媒體報導，鄰近城鎮傳出爆炸，包括伊夫帕托瑞亞、藻澤爾涅等地。根據衛星照片，克里米亞過去1周頻傳爆炸和火災，包括俄羅斯空軍基地也發生爆炸，似乎摧毀了大量飛機。烏克蘭官員並未發表評論，分析家表示，這波攻擊是烏克蘭軍隊使用新設備進行，預料接下來還會有更多攻擊。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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