烏克蘭獨立31周年 澤倫斯基：俄恐審判遭俘烏軍

烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

烏克蘭 下周將紀念獨立31周年，總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）今天警告，俄羅斯 可能會採取挑釁舉措，讓在戰爭中遭俘的烏克蘭軍人接受審判。

法新社報導，澤倫斯基引述媒體報導表示，俄羅斯準備在烏克蘭24日紀念獨立31周年時，公開審判在圍攻馬立波（Mariupol）時俘虜的烏克蘭軍人。當天也將是俄羅斯入侵烏克蘭滿6個月的日子。

澤倫斯基晚間發表演說時警告：「如果這個可鄙的法院開庭，如果將我國人民帶入這樣的環境，觸犯所有協議、所有國際規範，那就會有傷害的事件發生。」

他說：「超越這個界限，就沒有談判的可能。」

烏克蘭首都基輔已宣布22日到25日禁止公眾集會。東部城市哈爾科夫（Kharkiv）也宣布23日晚間到25日早上實施宵禁。

澤倫斯基重提他前一晚談話提及的主題，他當時警告：「俄國可能會嘗試做出一些特別可憎、殘忍的事情。」

他說，「敵人重要目的之一是羞辱我們」，並「播下沮喪、恐懼和衝突的種子」。

但他又說，「我們必須夠堅強，來反抗所有挑釁」，同時「讓占領者為其恐怖活動付出代價」。

總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）表示，俄羅斯可能會加強轟炸行動。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）引述他的說法報導：「俄羅斯是一個古老陳舊的國家，會配合特定日子採取行動，這是一種癡迷。」

波多利雅科又說：「他們討厭我們，將試圖增加…轟炸我們城市的次數，包括以巡弋飛彈攻擊基輔。」