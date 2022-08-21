俄防長：在烏克蘭3度使用匕首極音速飛彈

俄羅斯國防部長蕭依古。(歐新社)

俄羅斯國防部 長蕭依古（Sergei Shoigu）今天表示，俄軍在烏克蘭 「特別軍事行動」期間已3度使用「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，且成功擊中高價值目標。

路透報導，蕭依古告訴國營電視台，事實證明這些飛彈在所有3次情況下都能有效命中高價值目標，並盛讚它們無與倫比，且飛行時幾乎不可能被擊落。

蕭依古接受俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）訪問時稱：「我們在特別軍事行動期間已部署了3次，且3次都展現出色的特性。」

俄羅斯總統普亭2018年曾在一次演講中提出一系列新型極音速武器，其中包括匕首飛彈。他宣稱，這些飛彈幾乎可以擊中世界任何地方，並避開美國建造的飛彈防護網。

俄羅斯入侵烏克蘭大約1個月後，首次在當地使用匕首飛彈，攻擊烏國西部伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）地區一個大型軍火庫。

俄國國防部18日表示，3架配備匕首飛彈的米格31E（MiG-31E）戰機已轉移到位在波蘭和立陶宛之間的俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）地區。

上個月蒲亭曾在俄羅斯海軍日宣布，未來幾個月內海軍將得到強大的「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈。這種飛彈可以9倍音速飛行，超越各種防空系統。

在電視台播出蕭依古誇耀匕首飛彈之後，俄羅斯國防部今天還宣布，俄國海軍以艦射口徑（Kalibr）飛彈摧毀烏克蘭敖德薩（Odesa）地區存放美製海馬士（HIMARS）火箭系統和其他西方製防空系統的彈藥庫。

敖德薩地區政府的發言人則表示，烏克蘭守軍擊落兩枚來襲飛彈，另有3枚飛彈擊中農業區，沒有造成傷亡。

俄國國防部還稱，俄軍摧毀烏克蘭軍隊在赫松（Kherson）地區戰鬥陣地兩門M777榴彈砲，以及札波羅熱（Zaporizhzhia）地區一個據稱儲存100多噸柴油的燃料庫。

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