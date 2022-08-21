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普亭盟友愛女之死 調查人員朝謀殺方向偵辦

中央社莫斯科21日綜合外電報導
普亭盟友、極端民族主義理論家杜金的女兒達爾雅。(路透)
普亭盟友、極端民族主義理論家杜金的女兒達爾雅。(路透)

俄羅斯總統普亭的盟友、極端民族主義理論家杜金，其女兒達爾雅昨晚疑似遭汽車炸彈襲擊喪命。調查人員今天表示，已將此事件當作謀殺案展開調查。

➤➤➤普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

路透報導，莫斯科地區調查人員發布聲明稱，杜金（Alexander Dugin）的女兒達爾雅（Darya Dugina）昨晚乘坐一輛豐田Land Cruiser越野休旅車返家，在莫斯科郊外疑似車上爆炸裝置被引爆，她當場死亡。

影片來源：YouTube 路透

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）引述認識達爾雅的男子克拉斯諾夫（Andrei Krasnov）所說，這輛車是她父親的，杜金可能才是預定的目標。

俄國官方報紙「俄羅斯日報」（Rossiyskaya Gazeta）稱，父女兩人當晚參加莫斯科郊外的一個慶典活動，杜金在最後一刻決定換車。

電視台畫面顯示，調查人員在爆炸現場收集碎屑和殘片。他們稱達爾雅為記者和政治專家，並表示已展開調查這起謀殺案，並將進行鑑識檢驗，以確定究竟發生什麼事。

調查人員說，在查出誰應對這起罪行負責時，他們會考慮所有可能性。

達爾雅的父親杜金長期主張將所有講俄語的地區和其他一些地區統一建立成一個遼闊的新俄羅斯帝國。他認為這個帝國應包括烏克蘭

被列入美國制裁名單的杜金，其對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的影響一直是許多揣測的話題 ，有些俄羅斯觀察人士稱他的影響力很大，稱他為「普亭大腦」，另一些人則認為其影響力極小。

達爾雅也姓普拉托諾娃（Platonova），俄羅斯官方媒體報導稱她現年30歲，大致支持其父親的想法，她曾出現在國營電視台節目中，支持俄羅斯在烏克蘭的行動。

美國財政部於3月間發布的一份聲明中，將擔任「聯合全球國際」（United World International）總編輯的達爾雅列入美國制裁名單，該網站曾表示，烏克蘭若獲准加入北約（NATO）軍事聯盟，將會「滅亡」。

俄國人員在達爾雅汽車爆炸現場進行調查。(路透)
俄國人員在達爾雅汽車爆炸現場進行調查。(路透)

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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