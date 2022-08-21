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烏核電廠頻遭攻擊 普亭同意原能總署視察

編譯中心／綜合20日電
烏南城鎮沃茲涅先斯克的一個住宅區，20日遭俄軍飛彈攻擊。（路透）
烏南城鎮沃茲涅先斯克的一個住宅區，20日遭俄軍飛彈攻擊。（路透）

烏克蘭最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遭俄軍攻占，烏俄持續互控雙方攻擊核電廠，外界擔憂有引發核災的風險。對此，俄國總統普亭在與法國總統馬克宏通完電話後宣布，聯合國官員將獲准到場訪問和視察。

此前，聯合國秘書長古特瑞斯向BBC表示，他對核電廠狀況感到擔憂，稱札波羅熱核廠周遭的軍事活動必須結束，並敦促俄羅斯允許視察員進入。

札波羅熱核廠自3月以來就被俄軍占領，但烏克蘭技術人員仍在俄羅斯的指導下運營。普亭和馬克宏通話後，克里姆林宮表示，普亭已同意為聯合國調查人員提供「必要協助」以進入該地點。

衛星照片顯示俄羅斯在克里米亞的空軍基地被炸後，資產設備損毀情況。（路透）
衛星照片顯示俄羅斯在克里米亞的空軍基地被炸後，資產設備損毀情況。（路透）

據法國總統馬克宏辦公室說法，對於馬克宏要求聯合國國際原子能總署（IAEA）經由俄羅斯前往札波羅熱核電廠一事，普亭已「重新考慮」。克里姆林宮表示，兩位領袖都指出派遣IAEA專家前往核電廠評估「實地情況」的重要性。IAEA負責人格羅西對普亭的決定表示歡迎，並表示他願意親自帶隊視察核廠。

與此同時，烏克蘭官員表示，一枚俄羅斯飛彈今天擊中烏南城鎮沃茲涅先斯克的一個住宅區，造成12位平民受傷。沃茲涅先斯克距離皮夫登努克蘭斯克核電廠大約30公里，這是烏克蘭第2大核電廠，令人更加擔心戰事會釀成核子事故。

負責管理烏克蘭4座核電廠的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，俄軍對沃茲涅先斯克的攻擊，是「核子恐怖主義的又一次行動」。

另據路透報導，引述一名西方官員表示，俄羅斯在克里米亞半島的薩基空軍基地本月稍早發生爆炸，使得一半以上的俄羅斯黑海艦隊海軍航空戰機無法運作。這座空軍基地9日已發生多起爆炸。

不過，克里米亞地方官員拉斯佛札也夫表示，20日飛臨俄羅斯黑海艦隊司令部上空的一架無人機遭到擊落，並指無人機是由烏克蘭軍隊放出。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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