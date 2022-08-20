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普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

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普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

編譯田思怡／即時報導
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

英國每日郵報報導，有俄羅斯總統普亭的「大腦」之稱、促成俄烏戰爭主要人物之一杜金(Alexander Dugin)的女兒達爾雅(Darya Dugin)，20日晚上在莫斯科郊區的汽車炸彈攻擊中被炸得粉身碎骨，有消息指這起暗殺陰謀的對象是她的父親。

BBC也引述俄羅斯國營媒體報導，達爾雅被汽車炸彈炸死。

報導指出，達爾雅駕駛的豐田Land Cruiser Prado在莫斯科郊區的大維亞焦梅村(Bolshiye Vyazyomy)附近公路上被炸毀，有消息稱杜金原本打算搭女兒的車返回莫斯科，但在最後一刻改搭另一輛車。

有俄羅斯總統普亭「大腦」之稱的極右派哲學家杜金的女兒達爾雅，20日晚上在莫斯科郊...
有俄羅斯總統普亭「大腦」之稱的極右派哲學家杜金的女兒達爾雅，20日晚上在莫斯科郊區的汽車炸彈攻擊中身亡，現場疑似拍到杜金（蓄鬍者）的身影。（取材自推特）

現年60歲的杜金為極右派哲學家，被稱為「拉斯普亭」(Rasputin)，他的女兒也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。

烏克蘭東部親俄的頓內次克人民共和國領袖普希林(Denis Pushilin)在社群平台Telegram貼文，譴責烏克蘭「恐怖分子炸死杜金的女兒」。他寫道：「烏克蘭政權的恐怖分子想要消滅杜金，炸死在車上的女兒，悼念達爾雅，她是真正的俄羅斯女孩！」

這起攻擊事件尚未經證實。杜金在俄國政府沒有正式職務，但這位極右派神秘作家曾任力挺普亭的「沙皇格勒電視台」(Tsargrad)主編，被視為普亭的「精神導師」，對普亭有很大影響力。

杜金提倡「新俄羅斯」(Novorossiya)概念，普亭即以此為做為他2014年兼併克里米亞半島的藉口。

杜金一直夢想擴大俄羅斯版圖，他在1997年的著作「地緣政治的基礎」(Foundations of Geopolitics)中主張，「從都柏林到海參崴都在俄國統治之下」。他曾表示，俄國若不拿回烏克蘭控制權，將是對歐亞地區的極大危險。他在2015年招募支持俄國的戰士後，遭美國制裁。他的女兒達爾雅在擔任「國際聯合世界」(UWI)網站總編輯後，也被美國財政部制裁。該網站的老闆是被指控介入2016年美國總統大選的普亭盟友普里戈辛(Yevgeny Prigozhin)。

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