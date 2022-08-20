克里米亞連環爆 俄黑海艦隊總部、多座城鎮爆炸

俄羅斯表示，一架無人機20日攻擊了俄羅斯克里米亞黑海艦隊（Black Sea Fleet）總部附近的建築。圖為俄方執法人員在該建築附近執勤。（路透）

俄羅斯 和烏克蘭 官員說，俄羅斯兼併的克里米亞半島今天再傳爆炸；另一方面，俄國 一枚飛彈擊中烏克蘭南部離烏國第二大核電廠不遠的一座城鎮，造成12名平民受傷。

路透報導，烏克蘭官員表示，對（南烏克蘭）皮夫登努克蘭斯克（Pivdennoukrainsk）核電廠附近的攻擊，以及在歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）附近發生的新砲擊，讓人再次擔心俄烏戰爭可能釀成核子事故。

在克里米亞，俄羅斯任命的塞凡堡首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）表示，一架無人機今天上午攻擊了俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）總部附近的建築。

拉茲沃扎耶夫在社群平台Telegram說：「一架無人機飛到屋頂上，它飛得很低，就在艦隊總部正上方遭擊落，掉落在屋頂上起火燃燒。攻擊失敗。」

拉茲沃扎耶夫晚間又在Telegram發聲明，指出該地區的防空系統再次啟動，並要求居民停止拍攝與散布相關照片。

In Sevastopol, Crimea. Russian anti-aircraft guns are at war with the sky. pic.twitter.com/FQFSnZphcU — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 2022年8月20日

烏克蘭媒體報導，鄰近城鎮傳出爆炸，包括伊夫帕托瑞亞（Evpatoria/Yevpatoria）、藻澤爾涅（Zaozerne/Zaozyornoye）等地。

根據衛星照片，克里米亞過去一周頻傳爆炸和火災，包括俄羅斯空軍基地也發生爆炸，似乎摧毀了大量飛機。

烏克蘭官員並未發表評論，分析家表示，這波攻擊是烏克蘭軍隊使用新設備進行，預料接下來還會有更多攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基今天在每晚例行講話中，間接提到了克里米亞這些事件。

距離烏克蘭第二大核電廠皮夫登努克蘭斯克30公里的沃茲涅先斯克（Voznesensk）遭到攻擊後，烏國尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaliy Kim）在Telegram表示，傷者包括四名孩童，另有民宅和一棟五層樓的公寓受損。

當局表示，共有12名平民受傷。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）形容，對沃茲涅先斯克的攻擊是「俄羅斯另一次核恐怖主義行為」，「飛彈可能就是鎖定皮夫登努克蘭斯克核電廠發射，俄軍3月初企圖奪回這座電廠」。

俄國尚未回應這項指控，路透也無法證實沃茲涅先斯克的狀況。皮夫登努克蘭斯克核電廠並未傳出受損。