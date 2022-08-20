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多瑙河大旱驚現二戰沉船 殘留炸藥影響航運

烏襲黑海艦隊總部稱無人機建功 俄反駁：被擊落後墜毀

編譯羅方妤／即時報導
英國每日郵報網站報導，烏克蘭軍方無人機20日成功擊中俄羅斯黑海艦隊在克里米亞塞凡堡的總部。但俄方反駁稱無人機被擊落後墜毀屋頂。圖為事發後一名執法官員駐守在當地街頭。路透
英國每日郵報網站報導，烏克蘭軍方無人機20日成功擊中俄羅斯黑海艦隊在克里米亞塞凡堡的總部。但俄方反駁稱無人機被擊落後墜毀屋頂。圖為事發後一名執法官員駐守在當地街頭。路透

烏克蘭軍19日將戰鬥拓展到俄國控制領土，試圖透過打擊俄國占領的克里米亞半島和克里姆林宮當局向來認為安全的其他區域彈藥庫和補給線，減弱俄軍戰鬥能力。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫19日表示，作為「逐步將克里米亞非軍事化並隨後解除占領」的一部分，基輔當局將鎖定克里米亞據點。

克里米亞最大城塞凡堡是俄羅斯黑海艦隊總部所在地，近郊軍用機場19日整夜遭到襲擊。唯一連接俄國與克里米亞的克赤大橋上方也發生巨響，但似乎沒有造成損壞。俄國隨後表示，爆炸聲是防空系統成功發揮作用的聲音。

英國每日郵報網站報導，烏克蘭軍方無人機20日成功擊中俄羅斯黑海艦隊在克里米亞的總部。但俄國官媒今日俄羅斯（RT）報導，塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫表示，一架烏克蘭無人機20日早上被擊落後墜毀於俄羅斯黑海艦隊總部屋頂，沒有造成傷亡或重大損害。目前尚無法核實這些消息。

歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠周圍緊張局勢不斷升高，俄烏雙方互控對方正策畫可能導致核災的攻擊。法國總統府表示，俄國總統普亭已同意讓獨立視察人員前往該核電廠。

烏克蘭19日警告，俄國準備切斷該核電廠與烏國電網連線。俄國將不得不關閉核電廠內反應爐，重新設定電路，這意味著保持廠內冷卻系統運作的電力將來自柴油發電機，增加事故風險。

俄國 烏克蘭 俄羅斯

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