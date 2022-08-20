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美再援烏7.75億元軍備 歐盟恐禁發俄申根簽證

編譯中心／綜合19日電
在俄羅斯西部、距離烏克蘭東北部邊界僅32公里的貝爾哥羅德州外之提莫諾夫村，附近的俄軍彈藥庫18日發生爆炸，可見濃煙與火勢。（Getty Images）
在俄羅斯西部、距離烏克蘭東北部邊界僅32公里的貝爾哥羅德州外之提莫諾夫村，附近的俄軍彈藥庫18日發生爆炸，可見濃煙與火勢。（Getty Images）

美國國防部今天宣布，將對烏克蘭新增價值7.75億美元國防軍備和彈藥援助，包括高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）飛彈、火砲和地雷清除系統等。

中央社引述法新社報導，一名美國高階國防官員告訴記者：「我們想要確定烏克蘭獲得源源不斷的彈藥，以滿足其需求。這是我們這次軍援計畫的目的。」美國對烏克蘭政府提供安全援助迄今累計已達數十億美元。

歐洲則一步步收緊對俄制裁，多國要求歐盟禁止向俄羅斯公民發放申根簽證，俄國副外長雷雅布可夫19日說，俄國不希望看到新的「鐵幕」，但西方正將其拉下。他受訪時說：「俄羅斯是一個能自給自足的國家，我們能找到解決問題的手段。」

此外，傳出烏克蘭部隊加強對俄羅斯後勤與機場的深度打擊。地方官員說，在俄羅斯西部距烏克蘭東北部邊界32公里的貝爾哥羅德州，城鎮提莫諾夫有一座彈藥庫爆炸，舊奧斯科爾機場也發生火災。

同時，烏克蘭東北部哈爾科夫州哈爾科夫市遭受俄羅斯兩波攻擊，共有17人喪生，42人受傷。市長說，城鎮克拉斯諾赫拉德也遭遇火箭攻擊，有2人死亡。

烏克蘭 俄羅斯 機場

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