俄烏警告「札波羅熱恐爆核災」 出事恐波及德國、波蘭

一名俄軍士兵4日在札波羅熱核電廠附近站崗戒備。（路透）

落入俄軍控制的烏克蘭札波羅熱核電廠 近日接連遭轟炸，核洩漏危機與日俱增。俄羅斯 國防部18日警告，核電廠若發生事故，許多歐洲國家都難逃一劫；烏克蘭國防部則表示，俄方告知核電廠員工今天不要上班，猜測俄方可能進行挑釁。

烏克蘭總統澤倫斯基今天示警，隨著札波羅熱核電廠引發的緊張局勢加劇，世界正處在核災邊緣。澤倫斯基在推特上寫道：「國際社會還要多久，才能對俄羅斯不負責任的行為與核勒索做出回應？」

烏克蘭軍情部門向美國NBC新聞獨家證實，俄羅斯據稱告訴札波羅熱核電廠的工作人員「19日不要來上班」。烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫表示，「俄方是這樣告訴他們的人，主要是俄羅斯國營核子企業（Rosatom）的員工」。報導指出，俄烏互控和推測對方正密謀在19日於核電廠挑事。

俄羅斯18日威脅關閉核電廠，並警告因烏方的持續砲擊而存有人為災難的風險。

與此同時，澤倫斯基和土耳其總統厄多安、聯合國秘書長古特瑞斯，在烏克蘭利維夫舉行三方會談，討論扎波羅熱核電廠安全、糧食出口以及交換戰俘等議題。

烏克蘭總統澤倫斯基（中）、土耳其總統厄多安（左）和聯合國秘書長古特瑞斯（右）在烏克蘭西部的利維夫舉行三方會談。（Getty Images）

古特瑞斯呼籲在烏克蘭札波羅熱核電廠設立非軍事區，但俄羅斯予以拒絕，並警告這座核電廠若發生事故，其放射性物質恐衝擊德國、波蘭及斯洛伐克等歐洲國家。

土耳其總統厄多安18日公開力挺烏克蘭，同時警告，核電廠有爆發「另一場車諾比（Chernobyl）」災難的危險。兩周前，厄多安才飛往俄國索契與俄國總統普亭會談，雙方承諾要加強經濟合作。