克里米亞俄軍基地1天4度被轟 黑海艦隊司令傳遭撤換

根據烏克蘭政府內部報告，克里米亞境內俄國軍事設施過去1周發生3次爆炸都是烏克蘭所為。圖為克里米亞半島一座俄國空軍基地9日發生爆炸。（路透）

三名在地消息人士說，克里米亞半島上一座俄羅斯 主要軍事機場的附近區域，今天發生至少4次爆炸，但親莫斯科官員稱沒有造成損傷。另一方面，烏克蘭 在札波羅熱核電廠 附近舉行演習，稱要為「所有情況」做好準備。

路透報導，俄羅斯在克里米亞半島的軍事基地過去9天以來爆炸頻傳，消息人士說，爆炸地點鄰近塞凡堡北方的貝爾貝克基地（Belbek）。

塞凡堡首長拉茲沃扎耶夫表示，初步資訊為俄國防空部隊擊落一架烏克蘭無人機，並聲稱「沒有損失，無人受傷。」一個烏克蘭新聞蒐集網站上傳的畫面顯示，一枚似是火箭彈的物體射入夜空後，傳出至少兩起爆炸聲響。

克里米亞俄軍基地遭轟炸的消息，令烏克蘭士氣大振。俄羅斯新聞社（RIA）17日引述消息人士報導，原駐守克里米亞的俄軍黑海艦隊司令奧西波夫已被撤換，如果消息屬實，他將是自俄烏戰爭爆發以來，遭解職的最重要俄國軍官。據悉，俄軍黑海艦隊新任司令為索科洛夫，已和黑海艦隊軍事委員會成員見面。

另一方面，烏克蘭17日在札波羅熱核電廠附近的札波羅熱市，舉行緊急救援人員演習。烏國內政部長莫納斯提爾斯基表示，烏克蘭必須為這座被俄軍占領的核電廠可能出現的「所有情況」做好準備。

俄羅斯國防部18日表示，俄軍並沒有在札波羅熱核電廠部署重型武器，同時指控基輔準備在聯合國秘書長古特瑞斯訪烏期間，對該核電廠進行「挑釁」。

同日，烏克蘭東北部哈爾科夫州州長表示，烏國第二大城哈爾科夫市一處住宅區18日黎明前遭到砲擊，造成1人喪生、18人受傷，包括2名孩童。烏克蘭總統澤倫斯基譴責俄方空襲行動「卑劣」。