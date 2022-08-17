我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

澤倫斯基︰烏南若核災 全歐受威脅

編譯中心／綜合16日電
烏克蘭總統澤倫斯基下令改組最高統帥部。（Getty Images）
烏克蘭總統澤倫斯基下令改組最高統帥部。（Getty Images）

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）16日表示，來自俄羅斯境內的駭客對其網站發動長達三小時「空前」大規模攻擊，但未造成重大問題，網站運作未因而中斷。此外，隨後，克里米亞北部一處彈藥庫與變電站同日發生劇烈爆炸，3000人被迫緊急撤離，俄國國防部指控是遭到破壞，烏國當局還未就此置評。

澤倫斯基15日時警告，札波羅熱核電廠若發生「災難」，將威脅整個歐洲，並呼籲國際社會「對俄羅斯實施嚴厲的新制裁」，不要屈服於俄國的「核子勒索」。他同時宣布成立「解放克里米亞諮詢委員會」，展現收復國土的決心。

國家核電公司在聲明中說：「俄羅斯團體『人民網軍』（People's Cyber Army）使用725萬個機器人帳戶發動網攻，對公司主網頁模擬數以億計點閱，但未嚴重影響Energoatom網站運作。」

聲明中說：「2022年8月16日，Energoatom網站遭到俄羅斯入侵以來最猛烈的網攻。駭客來自俄羅斯境內。」

這起網攻發生的時機，恰值烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠緊張情勢急遽升高。札波羅熱核電廠是歐洲規模最大核電廠，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，這座核電廠旋即在3月4日遭俄軍占領。自7月底以來，札波羅熱核電廠多次成為砲擊目標，莫斯科和基輔當局互相指控是對方下令攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基16日表示，他與法國總統馬克宏進行電話交談時，談論到俄羅斯在烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的「核子恐怖行動」。

澤倫斯基並感謝法國提供實質國防援助，「我們商討了對烏克蘭的宏觀財政援助以及糧食安全挑戰。我們必須加強對俄羅斯制裁。」

另外，聯合國發言人杜雅里克16日宣布，聯合國祕書長古特瑞斯18日將赴烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），與澤倫斯基、土耳其總統厄多安舉行三邊會談，討論烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠情勢，以及為俄烏衝突找出政治解決之道。

古特瑞斯將於19日訪問黑海港市敖德薩（Odesa），20日將前往伊斯坦堡，造訪由俄羅斯、土耳其、烏克蘭和聯合國成立的聯合協調中心（Joint Coordination Centre），這個中心有俄國、烏克蘭、土耳其和聯合國官員，負責監督和檢查從黑海輸出的烏克蘭穀物與肥料。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

哈梅下月回英國 沒想見威廉夫婦

下一則

比美加央行還猛 紐西蘭央行升息上看至少4%

延伸閱讀

規模空前…俄駭客猛攻烏克蘭國家核電公司網站3小時

規模空前…俄駭客猛攻烏克蘭國家核電公司網站3小時
澤倫斯基、厄多安、聯合國秘書長 將3邊會談

澤倫斯基、厄多安、聯合國秘書長 將3邊會談
防內賊？烏克蘭總統澤倫斯基改組最高統帥部

防內賊？烏克蘭總統澤倫斯基改組最高統帥部
日前獲澤倫斯基贈勳 烏克蘭空軍王牌飛行員陣亡

日前獲澤倫斯基贈勳 烏克蘭空軍王牌飛行員陣亡

熱門新聞

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

2022-08-15 09:28
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞