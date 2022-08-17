澤倫斯基︰烏南若核災 全歐受威脅

烏克蘭總統澤倫斯基下令改組最高統帥部。（Getty Images）

烏克蘭 國家核電公司（Energoatom）16日表示，來自俄羅斯 境內的駭客對其網站發動長達三小時「空前」大規模攻擊，但未造成重大問題，網站運作未因而中斷。此外，隨後，克里米亞北部一處彈藥庫與變電站同日發生劇烈爆炸，3000人被迫緊急撤離，俄國國防部指控是遭到破壞，烏國當局還未就此置評。

澤倫斯基 15日時警告，札波羅熱核電廠若發生「災難」，將威脅整個歐洲，並呼籲國際社會「對俄羅斯實施嚴厲的新制裁」，不要屈服於俄國的「核子勒索」。他同時宣布成立「解放克里米亞諮詢委員會」，展現收復國土的決心。

國家核電公司在聲明中說：「俄羅斯團體『人民網軍』（People's Cyber Army）使用725萬個機器人帳戶發動網攻，對公司主網頁模擬數以億計點閱，但未嚴重影響Energoatom網站運作。」

聲明中說：「2022年8月16日，Energoatom網站遭到俄羅斯入侵以來最猛烈的網攻。駭客來自俄羅斯境內。」

這起網攻發生的時機，恰值烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠緊張情勢急遽升高。札波羅熱核電廠是歐洲規模最大核電廠，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，這座核電廠旋即在3月4日遭俄軍占領。自7月底以來，札波羅熱核電廠多次成為砲擊目標，莫斯科和基輔當局互相指控是對方下令攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基16日表示，他與法國總統馬克宏進行電話交談時，談論到俄羅斯在烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的「核子恐怖行動」。

澤倫斯基並感謝法國提供實質國防援助，「我們商討了對烏克蘭的宏觀財政援助以及糧食安全挑戰。我們必須加強對俄羅斯制裁。」

另外，聯合國發言人杜雅里克16日宣布，聯合國祕書長古特瑞斯18日將赴烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），與澤倫斯基、土耳其總統厄多安舉行三邊會談，討論烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠情勢，以及為俄烏衝突找出政治解決之道。

古特瑞斯將於19日訪問黑海港市敖德薩（Odesa），20日將前往伊斯坦堡，造訪由俄羅斯、土耳其、烏克蘭和聯合國成立的聯合協調中心（Joint Coordination Centre），這個中心有俄國、烏克蘭、土耳其和聯合國官員，負責監督和檢查從黑海輸出的烏克蘭穀物與肥料。