俄烏戰和台海緊張何干？普亭：都是老美挑起敵意

俄羅斯總統普亭。(美聯社)

俄羅斯總統普亭 16日指控美國企圖鼓動烏克蘭 反俄勢力，藉此鞏固全球霸權地位。他並宣稱，眾院議長裴洛西 訪台，也是華府「蓄意」製造區域紛爭策略的一環。

美聯社報導，普亭在一場有非洲、亞洲、拉丁美洲軍事官員出席的安全會議上重申，出兵烏克蘭是對華府企圖把烏克蘭轉化成「反俄羅斯」堡壘的回應。

普亭說：「美國需要挑起衝突以保住霸權。那正是他們把烏克蘭人民變成炮灰的原因。烏克蘭的情況顯示，美國正試圖把這場衝突拖久，與他們設法在亞洲、非洲和拉丁美洲激起衝突的做法如出一轍。」

普亭還把美國為烏克蘭撐腰與最近裴洛西訪台相提並論，指控這兩件事都反映華府企圖煽動全球局勢動盪。

普亭說：「裴洛西訪台之旅不只是一個不負責任政治人物的一趟行程，而是美國蓄意、有意識策略的一部分，意圖破壞穩定局勢，並在該區和全世界製造混亂，明目張膽地展現對另一國主權及自己國際義務的蔑視。」

這位俄國領導人聲稱，「西方的全球主義菁英分子」試圖「把他們自己的挫敗嫁禍給俄羅斯和中國」，並揚言「當前全球主義模式的受益者無論多麼努力想要保有既得利益，此模式注定完蛋」。他還宣告，由美國獨霸的「單極（unipolar）世界秩序時代正接近尾聲」。