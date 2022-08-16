克里米亞再連續爆炸 報導：烏克蘭可能有新作戰能量

克里米亞半島贊科伊鎮發生一系列爆炸。（路透）

被俄羅斯 兼併的半島繼上周位在西部的空軍基地爆炸，折損多架戰鬥機後，半島北部今天再傳「一系列爆炸」。報導指出，連番驚爆提高了烏克蘭 掌握新作戰能量的可能性。

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）報導，克里米亞半島（Crimea）中部格瓦德斯柯耶（Gvardeyskoye）附近空軍基地今天冒出陣陣黑煙。

影片來源：YouTube The Telegraph

國營俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國 國防部今天稍早另外還將半島北部贊科伊鎮（Dzhankoi）周圍的一系列爆炸歸咎於有人「蓄意破壞」。

根據俄國國家電視台，贊科伊鎮附近一座變電所今天起火，畫面顯示地平線上發生巨大爆炸，當局稱是彈藥被引爆所致。

RIA報導，有7班客運列車延誤，半島北部部分鐵路路線停駛，對烏克蘭境內俄軍運補武器裝備的工作恐將中斷。

俄羅斯在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）證實，事件造成2人受傷，鐵路交通暫停，還有大約2000人撤離彈藥庫附近一座村莊。但他避免討論爆炸原因。

克里米亞西海岸一座空軍基地上周發生爆炸，損失慘重，摧毀多架俄國戰機。儘管同時發生的多起爆炸留下從太空都看得到的坑洞，莫斯科仍宣稱那是意外。

烏克蘭官方未證實或否認涉及克里米亞的爆炸案，但烏國官員對當地發生的事件喜形於色。莫斯科掌控下的克里米亞直到上周仍看似安全，不在烏克蘭攻擊範圍內。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天發出語意含糊的推文說：「容我提醒，正常情況下，克里米亞讓人聯想到黑海（Black Sea）、山巒、娛樂和觀光。但俄國人占領下的克里米亞會發生庫房爆炸，侵略者和盜賊有高死亡風險。去軍事化進行中。」

俄國運用克里米亞運補武器裝備，以增強俄軍對烏克蘭其他地區的戰鬥。在可能的烏南反攻號角響起之前，基輔當局急於打斷俄方的有關作業。

今天爆炸的彈藥庫如同上周爆炸的空軍基地，都不在西方國家承認交付烏克蘭的主要火箭彈攻擊範圍內。一而再的爆炸事件提高烏克蘭已經掌握新作戰能量的可能性。

位於黑海的克里米亞半島為烏克蘭所有，2014年遭到俄國兼併，但多數國家並不承認。這座半島不僅是俄國黑海艦隊總部所在，也是夏季度假勝地。