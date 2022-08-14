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烏軍轟垮第聶伯河橋梁 赫爾松俄軍補給陷困境

中央社基輔14日綜合外電報導
赫爾松市郊最重要的渡河橋安東諾夫斯基大橋。(路透資料照)
赫爾松市郊最重要的渡河橋安東諾夫斯基大橋。(路透資料照)

烏克蘭今天表示，在南部赫爾松州的幾座戰略橋梁遭毀後，跨越第聶伯河作戰的俄羅斯士兵正日益陷入困境。

法新社報導，俄軍於入侵烏克蘭初期拿下第聶伯河（Dnipro River）畔的赫爾松巿（Kherson）。那是俄方截至目前攻克的唯一州府。

他們在赫爾松州向西的攻勢取得若干斬獲，但是在當地控制的兩座公路橋梁、一座鐵道橋梁近數週來迭遭轟炸。

其中，位在赫爾松市郊最重要的渡河橋安東諾夫斯基大橋（Antonovsky bridge）自從7月底以來就成為飛彈攻擊目標。

當地議員柯蘭（Sergiy Khlan）告訴烏克蘭電視台，運用安東諾夫斯基大橋附近的浮橋是俄羅斯士兵唯一渡河辦法，但是那「無法完全符合他們的需求」。

柯蘭表示，俄羅斯已經把指揮中心移到河的左岸，因為自知一旦戰事升高將無法及時撤離這些指揮中心。

但是河右岸的2萬名俄軍目前仍可步行過橋。

在安東諾夫斯基大橋東北方約50公里的新卡科夫卡大橋（Nova Kakhovka bridge）本週也成為攻擊目標。

柯蘭昨天表示，烏軍本週稍早攻擊新卡科夫卡大橋，不讓俄軍運送彈藥、設備和糧食對橋另一側部隊進行補給。

英國國防部簡報指出，連通第聶伯河西岸俄軍掌控區的這兩座公路橋梁「可能」無用武之地。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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