我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚談判中 俄羅斯官員：軍火商換女籃明星

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

澤倫斯基：攻擊核電廠俄軍 將成烏克蘭特殊目標

中央社／基輔13日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基今天警告，凡是直接攻擊該國東南部札波羅熱核電廠，或是以核電廠為基地發動攻擊的俄軍，都將成為烏國鎖定的「特殊目標」。

路透社報導，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠是歐洲規模最大核電廠，在俄國入侵之初即宣告淪陷。近來基輔與莫斯科當局屢次互控對方攻擊這座核電廠。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間演說中警告，「每一個攻擊核電廠，或是利用核電廠作為掩護、從當地發動攻擊的俄軍人員都必須了解，他將成為烏克蘭情報機構、特勤單位和軍隊的鎖定目標。」

烏國情報機關稍早稱俄軍在核電廠周邊展開新一輪「挑釁」行動；莫斯科在札波羅熱地區扶植的地方官員羅戈夫（Vladimir Rogov）則在Telegram上發文，反控烏軍砲轟核電廠。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指控俄羅斯「攻擊核電廠為烏克蘭南部供電的部分。」

烏國國防情報機構也表示，俄軍在附近城鎮外停放自走榴彈砲，還故意在上面插上烏克蘭國旗。

該機構指出，核電廠的抽水設施和消防站11日因遭到攻擊而受損，且攻擊是來自俄軍控制、位於核電廠以東7公里處的沃迪亞村（Vodiane）。

烏克蘭 澤倫斯基 札波羅熱核電廠

上一則

阿根廷通膨20年最嚴重 猛爆升息38碼至69.5%

延伸閱讀

澤倫斯基籲對俄國人全面旅禁 歐盟目前動向一覽

澤倫斯基籲對俄國人全面旅禁 歐盟目前動向一覽
烏克蘭核電站再被炸 聯合國籲設非軍事區 美表態支持

烏克蘭核電站再被炸 聯合國籲設非軍事區 美表態支持
若遭列支持恐怖主義國家 俄羅斯放話恐與美決裂

若遭列支持恐怖主義國家 俄羅斯放話恐與美決裂
札波羅熱核電廠再遭砲擊 UN秘書長籲設非軍事區

札波羅熱核電廠再遭砲擊 UN秘書長籲設非軍事區

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01
一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90戰車，上月被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品，吸引大批民眾參觀。（歐新社）

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀 360萬美金瞬間灰飛煙滅

2022-08-06 12:03
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47

超人氣

更多 >
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件