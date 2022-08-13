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澤倫斯基籲對俄國人全面旅禁 歐盟目前動向一覽

中央社布魯塞爾13日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方全面禁止俄羅斯公民入境。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方全面禁止俄羅斯公民入境。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方全面禁止俄羅斯公民入境，以遏止俄國併吞烏領土。芬蘭、拉脫維亞已表明響應，歐盟輪值主席國捷克說會在歐盟外長會議時提出，德國則表態反對。

愛沙尼亞、拉脫維亞和芬蘭最近提出禁止所有俄羅斯人進入歐洲聯盟（EU）領土的倡議。土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）報導，一名歐盟官員11日對此表示，歐盟國家完全有自行決定是否發放簽證、以及最終拒絕俄國公民入境的權利。

歐盟執行委員會（European Commission）內政事務發言人希普（Anitta Hipper）在例行記者會上表示：「個別人士的簽證申請評估以及簽證的發放，由（歐盟）成員國全權負責。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日在「華盛頓郵報」刊登的訪問中表示：「最重要的制裁是關閉邊界，因為俄羅斯人正在奪取他人的土地。」他還說俄國人應該要「活在他們自己的世界，直到他們改變本身的理念」。

包括愛沙尼亞、拉脫維亞和芬蘭等歐盟國家都已表示，歐盟應全面暫停對俄羅斯公民發放申根簽證。

愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）11日說，他很快將提出相關正式提案，好讓歐盟各國外交部長31日在捷克首都布拉格召開非正式會議時，可以進行討論。

希普在記者會上拒絕說明歐盟執委會對於這些北方國家倡議的看法，僅強調根據歐盟法律，做出這類決定的權利屬於各成員國當局，而非歐盟執委會。

歐盟成員國之間可以協調各自允許誰入境的決定，如同COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間採取的措施，當時歐盟禁止來自歐盟以外地區的非必要旅行入境。

歐盟2月已部分暫停與俄羅斯之間的簽證便利化協議，主要針對政府官員、外交官和商務人士。

歐盟對俄羅斯實施制裁後，歐盟執委會5月針對俄國公民的簽證程序發布不具法律約束力的指導方針，包括禁止對於軍事侵略烏克蘭負有責任的政要、官員和商人入境。

如今一些歐盟國家的新提案，尋求歐盟整體統一暫停對俄羅斯人發放觀光簽證，並防止以所有其他方式規避禁令。

早在2月28日，也就是俄羅斯對烏克蘭開戰後僅第4天，捷克就暫停向所有俄國人發放簽證，但人道案件除外。

捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）12日發表聲明說：「歐盟所有成員對俄羅斯人斷然停發簽證，可能成為另一項非常有效的制裁措施。」他還表示會在8月底歐盟非正式外長會議中提出相關構想。

拉脫維亞5日已宣布，無限期全面停止對俄國公民發放簽證，只有近親過世的情況除外。拉脫維亞4月開始就只發放特殊簽證給基於人道理由必須入境的俄國公民。

然而，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）12日拒絕這個構想。他強調「這是（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）的戰爭」，制裁不應該傷害到無辜者。

歐盟 簽證 俄羅斯

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