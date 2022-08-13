烏克蘭核電站再被炸 聯合國籲設非軍事區 美表態支持

歐洲最大核電廠、烏克蘭 札波羅熱核電廠昨天再遭砲擊，聯合國 呼籲在當地設非軍事區。在此期間，歐盟輪值主席國捷克表示，將提議對俄羅斯 人一律禁止核發簽證。

聯合國秘書長古特瑞斯11日呼籲，停止在烏克蘭札波羅熱核電廠周邊的軍事活動。同日烏克蘭與俄羅斯互控再度砲擊核電廠，聯合國安理會召開會議討論當地局勢。

路透報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，3月便占領札波羅熱這座歐洲最大核電廠，但目前仍由烏克蘭技術人員負責運作。

負責營運核電廠的烏克蘭國家核電公司11日表示，該區域被擊中5次，包括放射性物質儲存處附近。俄國國防部也發布聲明，指控烏方砲擊毀損一座熱電廠，以及部分反應爐冷卻系統。

對此，古特瑞斯呼籲撤離軍事人員和裝備，並停止進一步部署。他在聲明中表示：「這個設施不應被用於任何軍事行動，相反地，必須緊急在技術層面同意畫設非軍事安全範圍，以確保這個區域的安全。」

美國主管武器管制暨國際安全事務的國務次卿詹金斯（Bonnie Jenkins）向聯合國安理會表示，美國支持在核電廠周邊設非軍事區。她還說，讓國際原子能總署（IAEA）訪視當地的計畫「不能再等下去了」。

另一方面，目前擔任歐盟輪值主席的捷克共和國今天呼籲，對俄羅斯人一律禁止核發簽證，「可能成為另一項非常有效的制裁措施」。捷克外長利帕夫斯基表示，他8月底將在捷克布拉格舉行的歐盟非正式外長會議中，提出這個構想。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基今天要求官員，停止向媒體談論烏軍對抗俄羅斯的戰術，並表示這類言論「坦白說很不負責任」。澤倫斯基說：「戰爭絕非可以洋洋得意、大鳴大放的時候。對於我們國防計畫細節透露越少，越能好好執行相關計畫。」