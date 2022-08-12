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烏克蘭特戰隊傳炸毀俄國空軍基地 9架戰機全毀

編譯中心／綜合11日電
10日的衛星空照圖顯示，克里米亞的俄國薩基空軍基地遭到轟炸。上圖為未轟炸前，下圖為多處爆炸毀損，可能是烏軍攻擊造成。(Getty Images)
10日的衛星空照圖顯示，克里米亞的俄國薩基空軍基地遭到轟炸。上圖為未轟炸前，下圖為多處爆炸毀損，可能是烏軍攻擊造成。(Getty Images)

克里米亞一座空軍基地9日發生爆炸，至少7架戰鬥機被毀，俄方宣稱是意外、烏軍未承認攻擊；但最新衛星影像顯示，這樁攻擊很可能是烏克蘭特戰部隊所為，至少九架俄國戰機全毀，顯示烏軍獲得新長程打擊武器的支援。

美國「星球實驗室」公司11日的衛星影像顯示，位於克里米亞半島西南部的薩基空軍基地，出現三個幾乎一樣大的坑洞，多棟建築毀損，多架戰機燒到剩機殼。

CNN報導，這恐怕是莫斯科自二戰以來，折損軍機最多的一天。澳洲空軍退休飛行員、澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所研究員雷頓指出，遭摧毀戰機似乎是蘇愷24轟炸機、和蘇愷30多用途戰鬥機。他說，另外還有兩架軍機看起來受損。

基地受損部分集中於一個特定區域，主跑道看似未受損。星球實驗室比對事發前後的衛星影像，證實基地確遭破壞。

俄軍否認戰機遭摧毀，稱是庫房違反消防法規以致彈藥意外爆炸。烏克蘭也未公開宣稱攻擊薩基，總統顧問波多利雅科表示：「官方立場上，我們不證實或否認任何事。」

這起攻擊究竟如何發生仍是謎，不過西方專家指出，三坑洞大小幾乎一樣，加上幾乎同時發生的爆炸，顯示這絕非意外，烏克蘭政府可能收到新的長程打擊武器。

華盛頓郵報引述不願具名烏克蘭官員說法，這起攻擊是烏軍特戰部隊所為，凸顯烏軍在俄控區敵後作戰的重要性。

若爆炸災情屬實，這是俄烏戰爭爆發以來俄國空軍最大單日戰損，同時意味烏軍的敵後特戰能力高於外界評估。

俄烏戰爭未來數周可能進入新階段。烏軍在3月及5月分別將俄軍趕離基輔和哈爾科夫後，目前戰略為收復被俄軍占領的南部城市赫爾松和札波羅熱。華郵指出，敵後游擊行動在緊鄰克里米亞的赫爾松地區一直都很頻繁。

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