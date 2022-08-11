大麥克即將回歸 麥當勞宣布逐步重啟烏克蘭分店

圖為2020年基輔街頭一家麥當勞速食店。(美聯社)

速食龍頭麥當勞 宣布，未來幾個月將開始重啟烏克蘭 的分店。這不僅成為烏克蘭逐步恢復日常生活的象徵，也顯示麥當勞撤出俄羅斯 市場後，透過行動對基輔表達支持。

美聯社報導，麥當勞在近6個月前關閉烏克蘭的分店，但仍持續向該國的1萬多名員工支付薪資。

麥當勞今天宣布將逐步重啟烏國首都基輔和西部地區的部分分店。基輔街頭也可見到西班牙服飾品牌ZARA和Mango等西方企業照常營業。

麥當勞國際營運市場資深副總裁波洛伊（Paul Pomroy）在向員工發布的訊息中表示，「我們已與員工進行廣泛交談，他們表達了希望重返工作崗位，並看到烏克蘭餐廳重新開業的強烈願望。近幾個月裡，重新營業有助回歸正常生活的信念變得更加強烈。」

麥當勞在烏國共有109間分店，但麥當勞並未說明有多少間分店將重新營業、何時會再度開門，或是哪些分店將率先重啟。

該公司指出，接下來的數個月裡，將開始與供應商合作，將所需食材和原料運送到分店、準備恢復營業，讓員工回來並啟動安全程序，因為烏國東部的戰爭仍在持續進行。

麥當勞成為美蘇冷戰趨緩象徵的30年後，於今年將其在俄羅斯的850間分店轉售給一間連鎖企業，並更名為Vkusno & tochka，意思是「美味，就是這樣」。