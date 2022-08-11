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俄基地爆炸摧毀7軍機 CNN：二戰後單日折損最慘重

中央社華盛頓11日綜合外電報導
衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島薩基空軍基地9日發生爆炸，至少摧毀7架戰鬥機。美聯社
衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島薩基空軍基地9日發生爆炸，至少摧毀7架戰鬥機。美聯社

衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島9日發生爆炸，至少摧毀7架戰鬥機。美國有線電視新聞網（CNN）報導，這恐怕是莫斯科自第二次世界大戰以來折損軍機最多的一天。

CNN指出，澳洲空軍退休飛行員、澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員雷頓（Peter Layton）檢視美國星球實驗室公司（Planet Labs Inc.）拍攝的薩基空軍基地（Saki Air Base）於爆炸前後衛星影像後指出，遭摧毀戰機似乎是蘇愷24（Su-24）轟炸機和蘇愷30（Su-30）多用途戰鬥機。

雷頓指出，另外還有兩架軍機看起來受損。而在自從2月入侵烏克蘭以來，遭到摧毀俄羅斯軍事裝備清單上，烏克蘭武裝部隊今天則一口氣加入9架飛機。

爆炸發生後同日的衛星影像顯示，土墩裡頭有至少7架燒焦飛機殘骸。

烏克蘭國防部指出，無法確定這座空軍機地發生爆炸的原因。據美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War），當地位於俄羅斯前線225公里外。

俄羅斯國防部表示，爆炸肇因於航空彈藥，但未說明彈藥是如何遭到引爆。

經過CNN查證和地理定位過的社群媒體影像顯示，基地上方先竄出濃煙，接著發生3次火光沖天的劇烈爆炸，天空隨即出現黑色蕈狀雲。其中兩起爆炸幾乎同時發生，第3起爆炸緊接而來。

雷頓表示，基地爆炸的型態令人聯想到今年稍早俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）沉沒的原因，「艦上反艦巡弋飛彈的彈頭自行引爆時，莫斯科號也發生了內部爆炸」。

衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島薩基空軍基地9日發生爆炸，至少摧毀7架戰...
衛星影像顯示，被俄羅斯兼併的克里米亞半島薩基空軍基地9日發生爆炸，至少摧毀7架戰鬥機。美聯社

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