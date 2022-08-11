「月薪10萬+減刑」俄誘囚參戰 CNN：千人赴前線

CNN報導，俄羅斯提供誘人條件徵召罪犯入伍上戰場。圖為3月一輛俄羅斯裝甲車在哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）

據西方最新估計，至今五個多月的俄烏戰爭已使俄軍折損7.5萬名兵員，為補充兵力，俄羅斯 已提供誘人條件，徵召罪犯入伍上前線。

美國有線電視新聞網（CNN）經過一個多月調查、訪問一些俄羅斯罪犯及其家人後報導，這項徵兵計畫還在實施初期，負責執行的是民間軍事組織瓦格那集團（Wagner Group），現已接觸全俄數十座監獄 的數百人犯，目前有上千名囚犯趕往前線應戰。

一名人犯說，「他們接納殺人犯，但強暴犯、戀童癖、極端分子和恐怖分子除外」，他說，人犯參戰六個月後可獲赦免；另有人表示，人犯每月報酬為10萬盧布（約1626美元），也有人說是20萬盧布。一名維權人士透露，某些人犯還獲得承諾，一旦陣亡，家屬可獲500萬盧布（約8萬1320美元）撫恤。

一名接受訪問的人犯說，對他而言，接不接受徵召差別很大，那就是坐上將近10的牢，或一旦幸運就能在六個月後重獲自由。不過維權人士猜測，這些人犯上了戰場之後，實際上會充當誘餌，目的是招來烏克蘭 軍隊的攻擊，使正規俄軍藉以找出烏軍的確實位置，加以精確反擊。

沒有任何接受徵召的人犯對家人和維權人士出示與瓦格那集團簽定的合約，因此確實的條件與徵召方不明。同時維權人士指出，有關金錢報酬的承諾恐怕不會兌現，「沒有任何保證，沒有真正的合約，這在法律上站不住腳」。

此外，一艘受到美國制裁的商船「Sparta II」上月底在從敘利亞前往俄羅斯時，途經土耳其的博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）。歐洲情報官員指出，該艘船攜帶軍用車輛以支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

彭博報導，烏克蘭從歐美獲得數十億美元武器支援，反觀俄羅斯須靠自己的資源支持前線部隊，據傳損失慘重，美方估計，已有數萬名俄羅斯士兵傷亡，數千輛裝甲車被摧毀。