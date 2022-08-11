我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

「月薪10萬+減刑」俄誘囚參戰 CNN：千人赴前線

編譯中心／綜合10日電
CNN報導，俄羅斯提供誘人條件徵召罪犯入伍上戰場。圖為3月一輛俄羅斯裝甲車在哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）
CNN報導，俄羅斯提供誘人條件徵召罪犯入伍上戰場。圖為3月一輛俄羅斯裝甲車在哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）

據西方最新估計，至今五個多月的俄烏戰爭已使俄軍折損7.5萬名兵員，為補充兵力，俄羅斯已提供誘人條件，徵召罪犯入伍上前線。

美國有線電視新聞網（CNN）經過一個多月調查、訪問一些俄羅斯罪犯及其家人後報導，這項徵兵計畫還在實施初期，負責執行的是民間軍事組織瓦格那集團（Wagner Group），現已接觸全俄數十座監獄的數百人犯，目前有上千名囚犯趕往前線應戰。

一名人犯說，「他們接納殺人犯，但強暴犯、戀童癖、極端分子和恐怖分子除外」，他說，人犯參戰六個月後可獲赦免；另有人表示，人犯每月報酬為10萬盧布（約1626美元），也有人說是20萬盧布。一名維權人士透露，某些人犯還獲得承諾，一旦陣亡，家屬可獲500萬盧布（約8萬1320美元）撫恤。

一名接受訪問的人犯說，對他而言，接不接受徵召差別很大，那就是坐上將近10的牢，或一旦幸運就能在六個月後重獲自由。不過維權人士猜測，這些人犯上了戰場之後，實際上會充當誘餌，目的是招來烏克蘭軍隊的攻擊，使正規俄軍藉以找出烏軍的確實位置，加以精確反擊。

沒有任何接受徵召的人犯對家人和維權人士出示與瓦格那集團簽定的合約，因此確實的條件與徵召方不明。同時維權人士指出，有關金錢報酬的承諾恐怕不會兌現，「沒有任何保證，沒有真正的合約，這在法律上站不住腳」。

此外，一艘受到美國制裁的商船「Sparta II」上月底在從敘利亞前往俄羅斯時，途經土耳其的博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）。歐洲情報官員指出，該艘船攜帶軍用車輛以支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

彭博報導，烏克蘭從歐美獲得數十億美元武器支援，反觀俄羅斯須靠自己的資源支持前線部隊，據傳損失慘重，美方估計，已有數萬名俄羅斯士兵傷亡，數千輛裝甲車被摧毀。

一名熟悉此事的官員表示，美方認為俄羅斯一直在使用商船將軍事貨物運往黑海，這與歐洲情報的報告相呼應；但俄羅斯否認存在任何軍備補給問題。

據傳俄羅斯在烏俄戰爭中損失慘重，美方估計，數萬名俄羅斯士兵傷亡，數千輛裝甲車被摧...
據傳俄羅斯在烏俄戰爭中損失慘重，美方估計，數萬名俄羅斯士兵傷亡，數千輛裝甲車被摧毀。圖為俄軍的報廢戰車。（美聯社）

俄羅斯 烏克蘭 監獄

上一則

好不容易才離港…延誤交貨被退訂 烏克蘭穀物尋新買家

延伸閱讀

俄羅斯攻擊札波羅熱核電廠附近地區 13人喪命

俄羅斯攻擊札波羅熱核電廠附近地區 13人喪命
烏克蘭戰事傷亡慘 CNN：俄徵召囚犯上戰場

烏克蘭戰事傷亡慘 CNN：俄徵召囚犯上戰場
烏核廠遇襲憂核災 籲制裁俄

烏核廠遇襲憂核災 籲制裁俄
關閉邊界更有效 澤倫斯基籲西方「禁俄羅斯公民入境」

關閉邊界更有效 澤倫斯基籲西方「禁俄羅斯公民入境」

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90戰車，上月被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品，吸引大批民眾參觀。（歐新社）

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀 360萬美金瞬間灰飛煙滅

2022-08-06 12:03
在接受CNN採訪時，沃特斯據理力爭。（視頻截圖）

英樂團Pink Floyd前主唱挺一中 勸CNN主持：回去多讀書

2022-08-08 22:29
根據迄今為止最為全面的研究之一，1/8的COVID-19確診者，會出現至少1種「長新冠」症狀。（Getty Images）

研究：1/8確診者至少出現1種「長新冠」症狀

2022-08-05 15:43
美國國防合同管理局（DCMA）發布聲明，軍武巨擘洛克希德馬丁生產的F-35戰機在出廠前，未能發現許多問題。（歐新社）

台灣買不到的這款戰機已交貨800架 生產過程仍有瑕疵

2022-08-05 18:54
近來柬埔寨人口販運事件頻傳，全球反詐騙組織指出不只柬埔寨，有5國都千萬別去。圖為人口販運示意圖。（取材自ingimage）

不只柬埔寨危險 全球反詐騙組織「列5國家」千萬別去

2022-08-09 05:12

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題