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好不容易才離港…延誤交貨被退訂 烏克蘭穀物尋新買家

編譯中心／綜合10日電
俄羅斯國家石油運輸公司9日表示，流經烏克蘭境內的俄羅斯石油已於8月4日停止運送。（取材自Pixabay）
俄羅斯國家石油運輸公司9日表示，流經烏克蘭境內的俄羅斯石油已於8月4日停止運送。（取材自Pixabay）

烏克蘭俄羅斯達成的穀物出口解封協議得來不易，但首批離開烏國港口的穀物因交貨延誤，原先的黎巴嫩買家取消訂單。烏克蘭大使館表示，這批穀物正在尋找新買家。

法新社報導，裝載2.6萬噸玉米的「拉佐尼號」（Razoni）1日駛離烏克蘭敖德薩港（Odessa），原訂上周末停靠黎巴嫩的黎波里港（Tripoli）。

然而，烏克蘭大使館昨晚發布聲明表示，俄國入侵導致交貨被迫延誤長達5個月，促使買家和船務代理人達成取消訂單的協議，這批備受期待的穀物因而正在尋找新買家。

另一艘裝載1.2萬噸烏克蘭玉米的船隻8日停靠土耳其，成為聯合國和土耳其斡旋下，烏國與俄羅斯達成協議後首艘抵達目的地的船隻。

該協議解除俄羅斯對烏克蘭港口的封鎖，並建立安全通道通過基輔當局鋪設的水雷。烏克蘭當局8日表示，數以百萬噸被困在筒倉及港口的小麥和其他穀物得以出口，值得「樂觀」。這將大幅改善全球糧食供應狀況。

另外，俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）9日表示，西方實施的金融制裁造成俄國無法向烏克蘭支付管線過境費用，通過烏國境內輸往中歐三國匈牙利、斯洛伐克、捷克的俄羅斯石油管線因而停止運作。

斯洛伐克煉油廠Slovnaft發言人莫納（Anton Molnar）證實，友誼輸油管線已停止運輸石油多日，「據我們了解，俄羅斯支付過境費用時，銀行方面出現技術性問題。」

自俄國總統普亭（Vladimir Putin）出兵烏克蘭以來，美國和歐盟已祭出多項前所未有的制裁，包括切斷俄國與國際金融機構的聯繫。 

歐盟已設法減少對俄羅斯能源資源的依賴，並同意禁止進口逾三分之二俄國石油。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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