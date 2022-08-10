俄羅斯攻擊札波羅熱核電廠附近地區 13人喪命

圖為俄軍駐守札波羅熱核電廠。美聯社

烏克蘭 今天指控俄羅斯 以火箭攻擊俄軍控制的札波羅熱核電廠 附近地區，造成13名平民死亡。當地重新爆發戰鬥，外界擔憂恐引發核災。

法新社報導，俄軍昨夜在烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）發動的攻擊，還造成11人受傷，其中5人傷勢嚴重。

州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）在 Telegram寫道：「這是個可怕的夜晚。」他呼籲居民在聽到空襲警報時趕緊避難。

他寫道：「我懇求各位…別讓俄羅斯人殺你。」他說，俄羅斯向該地區總共發射了80枚火箭彈。

大多數傷亡出現在馬爾加涅茨鎮（Marhanets），該鎮位在聶伯河（Dnieper River）河畔，對岸就是歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。

當地議會領袖魯卡舒克（Mykola Lukashuk）稱，俄軍攻擊破壞了一條輸電線，導致數千人沒電可用。

這次攻擊發生在薩基機場（Saki）發生大爆炸後次日，該機場是俄羅斯所併吞的克里米亞半島一個重要軍事基地。莫斯科堅稱，爆炸是引爆彈藥而非烏克蘭攻擊所引起。

烏克蘭和俄羅斯互相指責對方最近攻擊了札波羅熱核電廠。這座核電廠於3月4日被俄軍占領。烏克蘭稱，俄軍已在廠內部署數百名士兵並儲存彈藥。

另據路透社報導，烏克蘭的札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）表示，札波羅熱市南郊一個村莊，今天稍早被4枚俄羅斯飛彈擊中，一名52歲婦女遇害，其遺體在瓦礫堆下被尋獲。