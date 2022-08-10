烏克蘭戰事傷亡慘 CNN：俄徵召囚犯上戰場

至今5個多月的俄烏戰爭已使俄軍折損7萬5000名兵員，為補充兵力，俄羅斯已提供誘人條件，徵召罪犯入伍上前線，在一場醜陋的戰爭中作出醜陋的選擇。圖為俄羅斯軍人4月時在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

據西方最新估計，至今5個多月的俄烏戰爭已使俄軍折損7萬5000名兵員，為補充兵力，俄羅斯 已提供誘人條件，徵召罪犯入伍上前線，在一場醜陋的戰爭中作出醜陋的選擇。

美國有線電視新聞網（CNN）經過一個多月調查、訪問一些俄羅斯罪犯及其家人後報導，這項徵兵計畫還在實施初期，負責執行的是民間軍事組織瓦格那集團（Wagner Group），現已接觸全俄數十座監獄 的數百人犯，目前選出了50人，有400人提出申請，目標是徵召數千人上戰場。

一名人犯說，「他們接納殺人犯，但強暴犯、戀童癖、極端分子和恐怖分子除外」；並說，罪犯新兵將送往俄國南部羅斯托夫州（Rostov）接受兩週訓練。

他說，人犯參戰6個月後可獲赦免；另有人表示，人犯每月報酬為10萬盧布（約1632美元），也有人說是20萬盧布。

一名維權人士透露，某些人犯還獲得承諾，一旦陣亡，家屬可獲500萬盧布（約8.2萬美元）撫恤。

一名接受訪問的人犯說，對他而言，接不接受徵召差別很大，那就是坐上將近10的牢，或一旦幸運就能在6個月後重獲自由。當然，前提是運氣夠好。他說：「我想儘快回家看看孩子，如果能有這個選擇，為什麼不要呢？」

不過維權人士猜測，這些人犯上了戰場之後，實際上會充當誘餌，目的是招來烏克蘭 軍隊的攻擊，使正規俄軍藉以找出烏軍的確實位置，加以精確反擊。

已有家屬傳出初步消息，指參戰受傷的人犯正在烏克蘭東部宣告獨立的盧甘斯克州（Luhansk）住院療傷。

此外，沒有任何接受徵召的人犯對家人和維權人士出示與瓦格那集團簽定的合約，因此確實的條件與徵召方不明。同時維權人士指出，有關金錢報酬的承諾恐怕不會兌現；「沒有任何保證，沒有真正的合約，這在法律上站不住腳」。