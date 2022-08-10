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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

烏核廠遇襲憂核災 籲制裁俄

編譯中心╱綜合9日電
圖為俄軍襲擊頓涅次克。（取材自臉書）
圖為俄軍襲擊頓涅次克。（取材自臉書）

針對位於烏克蘭的歐洲最大核電廠上周遭到攻擊，烏國總統澤倫斯基警告恐有爆發核災之虞，呼籲對俄羅斯祭出更多制裁。另一方面，一枚俄羅斯負責發射的伊朗衛星升空，外界憂心俄國恐藉機監控烏克蘭。

歐洲規模最大核電廠、烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠上周遭到攻擊，基輔與莫斯科當局上周互控對方攻擊核電廠。

澤倫斯基說：「世界不應忘記車諾比（Chernobyl）核災，應記住札波羅熱核電廠是歐洲最大的核電廠。車諾比核災是由一座反應爐爆炸引起，而札波羅熱核電廠有6座反應爐。」

澤倫斯基夜間發表談話時說：「俄羅斯構成核災威脅，因此有必要對這個恐怖主義國家與整個俄羅斯核能工業實施新制裁。」 

根據俄羅斯聯邦太空總署現場直播畫面，一枚由俄國負責發射的伊朗遙測衛星9日在哈薩克升空。外界懷疑莫斯科當局可能利用這枚衛星，加強監控烏克蘭境內軍事目標，伊朗試圖化解疑慮。

美國華盛頓郵報上周引述匿名西方情報官員說法報導，俄羅斯「打算利用這枚衛星幾個月或者更久」，來協助俄國攻打烏克蘭，之後才會讓伊朗接管衛星。

此外，烏克蘭安全局（SBU）表示，兩名計畫暗殺烏克蘭國防部長與情報首長的俄羅斯探員，日前已遭該局人員壓制逮捕。

美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）估計，自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，已有多達8萬名俄羅斯人在烏克蘭喪命或受傷。

卡爾還表示，俄羅斯軍隊折損了「3000到4000輛」裝甲車，而且自2月24日發動入侵以來，俄軍發射大量飛彈襲擊烏克蘭目標，如今可動用的精準導引飛彈（precision-guided missiles）數量恐已愈來愈少，包括從空中和海上發射的巡弋飛彈。

美聯社報導，俄羅斯控制所占領的烏克蘭東南部地區正面臨越來越大的挑戰。忠於基輔的游擊隊正不斷暗殺親莫斯科的官員，還炸毀橋梁和火車，並協助烏軍確認重要攻擊目標。

此外，土耳其總統厄多安及俄羅斯總統普亭承諾強化政經合作。西方官員告訴金融時報，他們對俄土擴大貿易及能源合作感到憂心。如果土耳其協助俄國規避制裁，土國遭到懲罰性制裁的風險就會越來越高。一名歐盟官員說，歐盟正「越來越密切地」關注土耳其及俄羅斯的合作。

圖為俄軍控制前往札波羅熱核電廠的道路。（美聯社）
圖為俄軍控制前往札波羅熱核電廠的道路。（美聯社）

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