俄烏酣戰炮擊核電廠 聯國祕書長批：是自殺行為

號稱歐洲規模最大的烏克蘭扎波羅熱核電站（圖）上周末連續兩日遇襲，引起可能造成核洩漏等疑慮。俄烏互相指控炮擊是對方所為。（Getty Images）

歐洲最大核電廠、烏克蘭 東南部的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，5日起遭到連日炮擊。烏俄互相指控對方該為波及核電廠負責，聯合國祕書長古特瑞斯今天說了重話，表示攻擊核電廠是「自殺行為」，並支持國際原能總署（IAEA）人員到場視察情况。

負責營運扎波羅熱核電廠營運的烏克蘭國營能源公司（Energoatom）6日表示，俄軍向核電廠及其所在的城市安赫德（Enerhodar）發射火箭炮，一名員工遭爆炸造成的碎片所傷，3個輻射感應器損毁，無法監測輻射水平。Energoatom指控俄軍的目標是核廢料儲存桶，總裁科京呼籲在核電廠周邊設立非軍事區。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，一連串攻擊是俄方「核恐怖主義」行徑，呼籲國際制裁俄國核能工業。俄羅斯 否認烏方指控，反而稱核電廠受到烏軍的多管火箭發射器攻擊，導致供應扎波羅熱及赫爾松地區電力的一條高壓電纜受損，核電廠被迫減產。俄羅斯外交部還宣稱，是烏方阻礙IAEA人員視察，批評烏軍轟炸核電廠是「劫持歐洲」。

札波羅熱核電廠 炮轟事件形成羅生門之際，全球擔憂的是可能出現輻射外洩、引發核災。正出訪日本的聯合國祕書長古特瑞斯，6日才在廣島原爆77周年時指出，「核災可能在全球擴散」，因為從烏克蘭到中東局勢，乃至朝鮮半島等地的發展來看，「人類就像正在玩一把儼然已經上膛的槍枝」。

古特瑞斯今天更在東京的記者會上示警，「任何對核電廠的攻擊，很明顯都是一種自取滅亡的行徑」。他希望這類的攻擊能早日停止，也盼IAEA能進入札波羅熱核電廠。

另據華爾街日報報導，俄軍在札波羅熱核電廠部署火炮、沿著用於冷卻反應堆的水庫埋地雷，並在廠周邊挖壕溝，將核電廠變成軍事基地。紐約時報也報導，俄羅斯自7月中起一直利用核電廠作掩護，向烏軍開火；美國智庫戰爭研究所（ISW）近日指出，俄羅斯「有效地利用該核電廠作為核盾牌，阻止烏克蘭炮擊俄部隊和軍備」。