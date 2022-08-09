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烏南親俄首長擬辦入俄公投 澤倫斯基重批：關上對話大門

編譯中心／綜合8日電
俄羅斯5日轟炸烏克蘭尼古拉耶夫，圖為該州軍事管理局大樓總部。（美聯社）
俄羅斯5日轟炸烏克蘭尼古拉耶夫，圖為該州軍事管理局大樓總部。（美聯社）

烏克蘭和土耳其表示，8日又有2艘穀物船從黑海港口出發，迄今已累計10艘；此外，運穀協議涵蓋的第3座港口皮夫登尼港終於恢復正常運作。另一方面，烏軍再度於南部城市赫爾松反攻俄軍，炮擊當地一座重要橋梁；烏南札波羅熱占領區的親俄首長則簽署法令，準備舉行併入俄羅斯公投

俄羅斯國際傳真社報導，莫斯科指派的赫爾松市副市長斯特雷穆索夫表示，烏軍再度砲擊安東尼夫斯基橋，造成建築設備受損，使得橋梁恢復通行時間延後。此外，也被俄軍占領的札波羅熱，地方首長已簽署舉辦入俄公投的行政命令。

烏克蘭總統澤倫斯基對此說重話，表示：「如果俄羅斯持續朝舉辦偽公投的方向前進，他們就是自己關上了與烏克蘭、與自由世界對話的大門。」

另一方面，「國際特赦組織」日前發布報告，稱烏軍無視國際法，讓平民置身俄羅斯砲火之下。報告出爐後引發烏克蘭人「痛苦和憤怒」，特赦組織烏克蘭分會負責人波考楚克（Oksana Pokalchuk）也辭職以示抗議；澤倫斯基則說，特赦組織試圖「把責任從侵略者轉移到受害者身上」。國際特赦組織8日對此「深表遺憾」。

而在烏俄開戰後，數百萬人逃向鄰國，芬蘭當局8日表示，向芬蘭尋求庇護的難民人數創下歷史新高，「截至8月4日，已有3萬5074份臨時保護申請」，打破2015年歐洲難民危機期間的紀錄。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）最新數據顯示，歐洲各地記錄在案的烏克蘭難民已超過630萬人。

烏克蘭 俄羅斯 公投

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