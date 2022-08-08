俄再襲歐最大核廠 烏指部分設施嚴重受損 原能署憂釀核災

烏南歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠。（路透）

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，烏南歐洲最大核電廠「札波羅熱核電廠 」部分設施6日遭軍事打擊「嚴重受損」，迫使一座反應爐關閉。烏國總統澤倫斯基 譴責俄軍利用這座核電廠進行「恐怖活動」，國際原子能總署（IAEA）負責人也對此表示嚴重關切。

Energoatom在Telegram頻道表示，5日軍事打擊下破壞的設施包括一個含有氮氣和氧氣的站點，以及一座輔助設施。路透報導，炮彈也擊中設施內高壓電電線，儘管沒偵測到輻射外洩，操作員仍切斷與反應爐電源連接。

Energoatom說：「札波羅熱核電廠周圍的3個輻射監測感應器受損。如此一來，若發生輻射狀況惡化或用過核燃料容器輻射外洩的情況，將無法及時發現和回應。」

紐約時報報導，火箭彈6日持續落在該核電廠一座核廢料乾式儲存廠附近，這座儲存廠存放174桶核廢料，每桶裝了24束使用過的核燃料棒。這些火箭彈造成一名工作人員受傷，廠區許多建築玻璃震碎。

針對歐洲最大核電廠遇襲，俄烏雙方互指對方發動攻擊。烏克蘭國家核電公司指責俄軍破壞核電廠，俄國 國防部指控是烏軍轟炸核電廠。

澤倫斯基在6日晚間談話表示：「俄國恐怖分子成為世界第一個，利用核電廠進行恐怖活動的人。」澤倫斯基呼籲國際對俄國的「核恐怖」行徑，做出更強有力的回應；與歐洲理事會主席米歇爾通電話時，他並呼籲對俄羅斯核工業和核燃料進行制裁。

IAEA負責人也對於札波羅熱核電廠遭轟炸感到震驚。總幹事格羅西聲明表示：「我非常憂心歐洲最大核電廠遭轟炸，這凸顯核災風險確實存在。」他表示，「我譴責在電廠內或附近發生的任何暴力行為或針對其員工的行為」，「危害電廠安全的軍事行動完全不可接受，必須不惜一切代價避免」。

格羅西重申，願率原子能機構安全、安保和保障專家任務團前往札波羅熱核電廠。但烏克蘭目前為止拒絕這類想法，稱這會讓俄國在該處的存在合法化。俄軍侵烏之初就占領了札波羅熱核電廠。

不過，格羅西堅稱不會放棄並持續推動，但也承認這需要「俄烏兩國的合作、理解和推動」。