普亭攻烏南踢鐵板「急增兵」 烏軍靠地形拖住俄軍

一名消防員1日晚間，朝著尼古拉耶夫一間遭俄軍砲擊而起火的醫院建築噴水。（路透）

俄國 入侵烏克蘭 五個多月，在南部遭遇挫敗，戰事停滯不前，俄國總統普亭 急調烏東俄軍轉住南部。烏軍自知火力不如俄方，化整為零以小規模部隊拖住俄軍，並利用南部港口尼古拉耶夫的天然地勢發揮優勢。

英國泰唔士報報導，俄國從烏東頓巴斯及克里米亞分別調派軍力前往烏南。烏克蘭情報單位指出，這波部署有九個俄軍戰鬥部隊，每隊約500至800人，使得俄軍在烏南超過2萬5000人。

不過，逾萬名俄軍目前卡在聶伯河西岸，和補給線至少相距800公尺，中間隔著河流和三座橋梁，烏軍朝此方向猛發射多管火箭砲，阻擋俄軍補給。俄軍則宣稱摧毀烏軍六座美國提供的多管火箭砲系統。

飽受俄軍攻擊的尼古拉耶夫，靠著地形勉強撐住。尼古拉耶夫有南布格河及支流因古爾河流經，東南方有聶伯河與支流因古列茨河，天然屏障減緩俄軍攻勢。

烏克蘭第47機械化步兵旅情報小隊長、化名「浩克」的中士說：「我們沒有俄國那麼多的砲彈，所以我們需要以小型部隊慢慢且穩定地前進」。若普亭仍執意要拿下南部大港敖德薩，軍隊勢必得越過南布格河，而唯一可行的選擇是取道尼古拉耶夫的橋梁。

同時間，烏軍的攻擊也變得更大膽，漸進式滲透俄軍陣營前線。一支特殊任務部隊自拍進入被俄軍占領的赫爾松，轟炸一棟建築物，並解救將被俄軍用來勒贖的五名烏克蘭囚犯。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇指出，目前俄軍從頓巴斯調往烏南的部隊，以空降突擊兵為主力，跡象顯示俄軍計畫從尼古拉耶夫西北方推進以包圍城市。

不過，拉鋸的戰況對烏克蘭也相當不利，尼古拉耶夫已承受數周的俄軍密集砲擊，若繼續如此，烏軍也很難對南部戰況保持樂觀。