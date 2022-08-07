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俄烏互控轟炸核電廠 美擬再軍援烏克蘭10億元

編譯中心／綜合6日電
一名俄兵在札波羅熱核電外站崗。（路透）
一名俄兵在札波羅熱核電外站崗。（路透）

烏克蘭俄羅斯互控對方襲擊歐洲最大核能發電廠所在地，造成一座反應爐停止運作；消息人士指稱，美國對烏克蘭新安全援助方案料將價值10億美元。

中央社引述法新社報導，俄軍入侵烏克蘭不久，就占領烏克蘭南部的札波羅熱核電廠，基輔當局指控俄軍在廠內儲存重型武器；莫斯科當局也反控烏軍以這座核電廠為攻擊目標。

烏克蘭總統澤倫斯基在每日例行演說中表示，俄羅斯應就「對一座核電廠製造威脅的事實負起責任」。俄羅斯國防部則否認相關報導，指稱：「烏克蘭武裝部隊對札波羅熱核電廠廠區和安赫德市執行3次砲擊。」

另據路透報導，3名聽取簡報消息人士表示，美國總統拜登政府對烏克蘭新安全援助方案料將價值10億美元，包括用於海馬士火箭系統（HIMARS）、NASAMS地對空飛彈系統的彈藥，以及多達50輛M113裝甲醫療運輸車。這項安全援助方案預計最早將在8日公布。

此外，烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫表示，一艘懸掛外國旗幟的船隻自開戰以來首度抵達烏國港口，該船將裝載穀物，運往國外。依據俄烏早前簽署的糧食協議，有3艘運榖船已從烏克蘭啟程，前往土耳其和愛爾蘭及英國市場，還有13艘船等著出航。

根據庫布拉科夫的說法，烏國的終極目標是每月透過黑海港口運出300萬噸穀物。據報導，去年收成的穀物中，約有2000萬噸還被困在烏國無法出口。

烏克蘭 俄羅斯 札波羅熱核電廠

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