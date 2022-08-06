重判美籃女將 俄允換囚談判 傳普亭視為雙重勝利
美國女子職籃聯賽（WNBA）球星格林納（Brittney Griner）因攜帶含有大麻油的電子煙匣，被俄羅斯法院判處9年徒刑。美國國家安全委員會發言人柯比呼籲俄方接受美方此前提出換囚的「認真建議」，俄國外長拉夫洛夫5日說，俄方已準備好在「總統層級」與美國討論換囚談判。
綜合法新社和路透報導，正在柬埔寨訪問的拉夫洛夫在記者會上說：「我們準備好討論這項議題，但只能在俄國總統普亭和美國總統拜登同意建立的溝通管道架構之下。」拉夫洛夫說：「兩位總統曾建立特殊管道，儘管有一些公開放話，但這個管道仍在運作。」
有分析指出，俄羅斯總統普亭或會視換囚為俄羅斯的雙重勝利，既可換回被囚俄人，也能向民眾展示美國的負面形象。
路透引述消息指，美國提出用有「死亡商人」之稱的俄軍火商布特（Viktor Bout），與俄國交換格林納和密西根州企業主管惠蘭（Paul Whelan），後者在2020年因間諜罪成被判勞改16年。報導並指出，俄尋求將俄羅斯聯邦安全局情報員卡拉席科夫（Vadim Krasikov）加入換囚名單，他是俄羅斯國內情報機構的前上校，去年在德國被判犯有謀殺罪。
他表示，「若美國人再度決定採取公開外交，大肆發表宣言…那是他們家的事，是他們的問題」，還說華府「沒辦法專業冷靜地任事」。
路透提到，俄國政府曾警告美國不要在格林納一案採取「擴音器外交」（megaphone diplomacy），因為這對雙方換囚來說只會壞事。
31歲的格林納被判刑，可能為美俄兩國換囚鋪路，受益者可能包括格林納及知名俄籍軍火商布特（Viktor Bout）。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說，美方已做出「實質提議」，努力讓那些被關押在俄羅斯的美國人獲釋，包括格林納和退役陸戰隊隊員惠蘭（Paul Whelan）。
專欄作家尼科爾斯（Tom Nichols）4日在「大西洋月刊」撰文，稱美國決心換取格林納獲釋，符合俄羅斯宣傳目標。他認為普亭會視換囚為雙重勝利：俄國以兩名分別被俄媒形容為「頹廢例子」（格林納）及間諜（惠蘭）的人，交換回一名忠誠的軍火商。
尼科爾斯續指在俄方眼中，美國是接回兩名毫無價值的人，而俄方則獲得重要罪犯；這將提醒俄國民眾，美國是個總統會為那些俄國民眾鄙視的人不顧一切的國家。
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