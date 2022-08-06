重判美籃女將 俄允換囚談判 傳普亭視為雙重勝利

美國國務卿布林肯5日與俄國外長拉夫洛夫（中）在金邊舉行的東協外長峰會上獲安排相近就坐，但二人避免交流接觸。（路透）

美國女子職籃聯賽（WNBA）球星格林納（Brittney Griner）因攜帶含有大麻油的電子煙匣，被俄羅斯 法院判處9年徒刑。美國國家安全委員會發言人柯比呼籲俄方接受美方此前提出換囚的「認真建議」，俄國 外長拉夫洛夫5日說，俄方已準備好在「總統層級」與美國討論換囚談判。

綜合法新社和路透報導，正在柬埔寨訪問的拉夫洛夫在記者會上說：「我們準備好討論這項議題，但只能在俄國總統普亭 和美國總統拜登同意建立的溝通管道架構之下。」拉夫洛夫說：「兩位總統曾建立特殊管道，儘管有一些公開放話，但這個管道仍在運作。」

被俄國以攜帶禁藥為名囚禁審判的美國女子職籃球星格林納（右），遭俄國法院判處9年徒刑。（路透）

有分析指出，俄羅斯總統普亭或會視換囚為俄羅斯的雙重勝利，既可換回被囚俄人，也能向民眾展示美國的負面形象。

路透引述消息指，美國提出用有「死亡商人」之稱的俄軍火商布特（Viktor Bout），與俄國交換格林納和密西根州企業主管惠蘭（Paul Whelan），後者在2020年因間諜罪成被判勞改16年。報導並指出，俄尋求將俄羅斯聯邦安全局情報員卡拉席科夫（Vadim Krasikov）加入換囚名單，他是俄羅斯國內情報機構的前上校，去年在德國被判犯有謀殺罪。

他表示，「若美國人再度決定採取公開外交，大肆發表宣言…那是他們家的事，是他們的問題」，還說華府「沒辦法專業冷靜地任事」。

路透提到，俄國政府曾警告美國不要在格林納一案採取「擴音器外交」（megaphone diplomacy），因為這對雙方換囚來說只會壞事。

31歲的格林納被判刑，可能為美俄兩國換囚鋪路，受益者可能包括格林納及知名俄籍軍火商布特（Viktor Bout）。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說，美方已做出「實質提議」，努力讓那些被關押在俄羅斯的美國人獲釋，包括格林納和退役陸戰隊隊員惠蘭（Paul Whelan）。

專欄作家尼科爾斯（Tom Nichols）4日在「大西洋月刊」撰文，稱美國決心換取格林納獲釋，符合俄羅斯宣傳目標。他認為普亭會視換囚為雙重勝利：俄國以兩名分別被俄媒形容為「頹廢例子」（格林納）及間諜（惠蘭）的人，交換回一名忠誠的軍火商。

尼科爾斯續指在俄方眼中，美國是接回兩名毫無價值的人，而俄方則獲得重要罪犯；這將提醒俄國民眾，美國是個總統會為那些俄國民眾鄙視的人不顧一切的國家。