我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業報告強勁 銀行升科技跌

白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」

烏克蘭親俄前總統父子被控威脅安全 歐盟祭制裁

中央社布魯塞爾4日綜合外電報導
歐洲聯盟今天對親俄羅斯的烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych，圖）與他的兒子奧列克桑德（Oleksandr Yanukovych）祭出制裁，理由是涉嫌威脅烏克蘭安全。Getty Images
歐洲聯盟今天對親俄羅斯的烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych，圖）與他的兒子奧列克桑德（Oleksandr Yanukovych）祭出制裁，理由是涉嫌威脅烏克蘭安全。Getty Images

歐洲聯盟今天對親俄羅斯的烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）與他的兒子奧列克桑德（Oleksandr Yanukovych）祭出制裁，理由是涉嫌威脅烏克蘭安全。

法新社報導，歐盟理事會（European Council）發聲明表示，歐盟為「回應俄軍持續對烏克蘭不合理且無端的侵略」列出一份制裁名單，已納入這對父子。

亞努科維奇於2010年2月出任烏克蘭總統，2014年2月被推翻下台，因為他的政府背離西方國家轉而投向俄羅斯的懷抱，引發人民激烈反抗。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）當時併吞了一般認為屬於烏克蘭的克里米亞（Crimea）及烏東頓巴斯（Donbas）地區的一片領土，又於今年2月全面入侵烏克蘭。

戰事爆發後，歐盟與北大西洋公約組織（NATO）一些成員國開始供應先進武器給烏克蘭以助抵禦俄國，歐盟也數度擴大對俄國的制裁措施。

歐盟表示，72歲的亞努科維奇現居俄國，仍「損害或威脅烏克蘭領土完整、主權與獨立，影響烏國穩定與安全」。

歐盟公報今天刊登的制裁文件指控亞努科維奇密謀在俄國成功入侵並推翻烏克蘭現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）後重新掌權。

公報表示：「根據不同消息來源，亞努科維奇是俄國特殊行動的一環，目的是在俄國對烏克蘭無端、非法的軍事侵略最初階段，讓他取代烏克蘭現任總統。」

49歲的奧列克桑德因相同原因被制裁，他還被控「與烏克蘭頓巴斯地區的分離主義分子交易」。

奧列克桑德被控得益於亞努科維奇掌權時代所認識的人而致富，並在所謂「頓內次克人民共和國」（Donetsk People's Republic）與「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）持續經營能源生意和房地產。這兩處位於頓巴斯地區的領土目前由俄方控制。

制裁文件提到：「分離主義分子的OPLOT軍營（自2015年2月列入名單）在所謂『頓內次克人民共和國』保護他的房地產開發計畫。」

亞努科維奇父子被列為制裁對象後不得入境歐盟國家，在歐盟境內的任何資產也會被凍結。

烏克蘭 歐盟 俄國

上一則

巴基斯坦30年來最大降雨釀洪災 至少549人喪生

延伸閱讀

土耳其總統厄多安訪俄 17天內2度會普亭

土耳其總統厄多安訪俄 17天內2度會普亭
福斯人氣掀背車有危機？傳可能不會開發第九代Golf

福斯人氣掀背車有危機？傳可能不會開發第九代Golf
俄國挺中護主權 稱美挑釁惡化情勢

俄國挺中護主權 稱美挑釁惡化情勢
歐盟放鬆制裁俄羅斯石油的力度

歐盟放鬆制裁俄羅斯石油的力度

熱門新聞

凱特被傳和婆婆走得很近，形成強大同盟。（路透資料照片）

現實版宮廷劇？梅根負氣離英 凱特巴緊婆婆卡蜜拉

2022-07-29 10:45
俄軍轟炸烏克蘭南部城市尼古拉耶夫，一名戰爭罪檢察官7月31日檢視一棟遭摧毀的大樓。（路透）

俄軍狂炸烏克蘭南部 知名億萬富豪慘死

2022-07-31 16:32
首都馬尼拉一所大學24日舉行畢業典禮時發生槍擊事件，造成3人死亡。圖為殯儀工作人員抬走受害者的遺體。（美聯社）

菲律賓名校畢業典禮槍擊3死 槍手父親數日後被殺

2022-07-29 17:15
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日接受《南華早報》獨家專訪時表示，烏克蘭正在尋求機會與中國「直接」對話，以協助終結和俄羅斯的戰爭。(Getty Images)

港媒：澤倫斯基盼與習近平直接對話 終結俄烏戰爭

2022-08-03 20:40
圖為哈爾科夫一名11歲男孩拿著塑膠槍向烏軍行禮。(美聯社)

特赦組織：烏軍戰術違反國際法 危及平民安全

2022-08-04 15:59
科學家計算了世界各地入侵有害動物所造成的經濟損失，發現比起任何其他物種，美國牛蛙（圖）與棕樹蛇要對更多損害負起責任。（資料照片。路透）

入侵物種危害多嚴重？這兩種動物造成全球163億損失

2022-07-29 07:34

超人氣

更多 >
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作