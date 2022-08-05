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澤倫斯基盼直接對話習近平 「中國可助止戰」

編譯中心／綜合4日電
烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，烏克蘭正在尋求機會與中國「直接」對話，以協助終結和俄羅斯的戰爭。（Getty Images）
烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，烏克蘭正在尋求機會與中國「直接」對話，以協助終結和俄羅斯的戰爭。（Getty Images）

烏俄戰爭已進行5個多月，戰事陷入膠著。烏克蘭總統澤倫斯基近日接受南華早報獨家專訪表示，烏克蘭正在尋求機會與中國大陸「直接」對話，以協助終結和俄羅斯的戰爭。

報導說，澤倫斯基敦促中國大陸利用其對俄羅斯的政治和經濟影響來制止戰爭。他表示，「中國是一個非常強大的國家，是一個強大的經濟體。所以可以在政治、經濟上影響俄羅斯。中國是聯合國安理會常任理事國」。

澤倫斯基此次透過視訊接受南華早報40分鐘專訪，是他自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次接受亞洲媒體採訪。

烏克蘭總統澤倫斯基正在尋求機會與中國大陸「直接」對話，以協助止戰；圖為習近平著戎...
烏克蘭總統澤倫斯基正在尋求機會與中國大陸「直接」對話，以協助止戰；圖為習近平著戎裝照。（新華網）

此外，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格4日表示，烏克蘭戰爭是二戰以來歐洲最危險時刻，務必不能讓俄羅斯得勝，北約與成員國可能須持續長期提供烏國武器和其他協助。

史托騰柏格說：「這是歐洲自第二次世界大戰以來面臨最危險的情況。如果普亭總統甚至考慮，對一個北約國家採取他對喬治亞、摩爾多瓦和烏克蘭的類似行動，那麼整個北約將會立即介入。」

原本未加入北約的北歐國家芬蘭和瑞典，已因為這場戰爭而申請加入。北約30個成員國當中，截至目前已有23國批准這兩國的申請案，包括美國。

根據聯合國人權辦公室1日的最新統計，自烏俄開戰以來，至少5327人喪命、7257人受傷。雖然澤倫斯基希望大陸對這場戰事發聲，但迄今為止，中國大陸一直拒絕為此譴責俄羅斯。澤倫斯基表示，他一直希望「烏克蘭和中國之間的關係每年都能得到強化和發展」。

烏克蘭於1992年與中國大陸建交，至今已滿30年。據烏克蘭駐中國大使館數據，2021年中國大陸是烏克蘭最大貿易夥伴，貿易額規模達190億美元。

澤倫斯基說，習近平是少數訪問過烏克蘭的世界領袖之一，並說他理解大陸希望對戰爭保持中立態度，但重要的是要注意這場衝突是起於俄羅斯無端入侵烏克蘭領土，希望大陸重新審視其對俄羅斯的態度。

中國大陸和印度都堅持在俄烏戰爭保持中立。澤倫斯基說，他認為大陸可運用其經濟力量迫使普亭停戰。他說：「我相信若沒有中國市場，俄國就會感受到完全的經濟孤立。這是中國可以使力的地方，限制與俄國貿易，直到戰爭結束」。

澤倫斯基也表示，歡迎「中國和中國企業」以及「整個世界」一起協助烏克蘭戰後重建。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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