原能總署指俄占烏核廠後完全失控 促允許專家檢查
3月被俄軍占領的烏克蘭札波羅熱核電廠，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）近日接受傳媒訪問時指，因俄軍違反所有核安全措施，導致核電站情况「完全失控」，要求俄羅斯和烏克蘭允許專家到這個歐洲最大核電站作詳細檢查，確保核燃料受到保護，以免發生核事故。
明報報導，札波羅熱核電廠被俄軍控制後，交由烏克蘭工作人員管理，目前有3個反應堆斷斷續續運作，而外界最近再度關注核電站未獲足夠維護。葛羅西上周五接受《德國之聲》的訪問於本周三刊出，他指「所有核安全措施都違反了」，亦關注受俄軍指揮的烏國工作人員無法正常履行職責，並面對暴力威脅。
報導指出，在美聯社周二刊登的訪問中，葛羅西稱IAEA跟核電站工作人員的聯繫斷斷續續，核電站的設備和零件的供應鏈中斷，不確定核電站是否獲得所需資源，形容狀况「完全失控」。他指IAEA要像前往切爾諾貝爾般，到扎波羅熱了解實際情况，以展開維修及檢查，阻止發生另一場核事故。
葛羅西告訴瑞士「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger），國際原子能總署與這座歐洲最大核電廠的聯繫「脆弱」，通訊並非天天成功。這座電廠位於札波羅熱（Zaporizhzhia），目前由烏克蘭技術人員操作。
葛羅西在以德文刊登的訪談中說：「我們禁不起在安全相關領域與電廠溝通不良。我們知道，有人指控廠內存放了彈藥以及電廠遭到攻擊。」
他表示：「坦白說，如果我不能進入電廠，我就無法確定這些事情，俄羅斯和烏克蘭雙方的說法有所牴觸。我接獲了一些資訊，也在狀況報告中提及，但我沒辦法確定，資訊是否符合事實。」
路透報導，一名俄方在烏克蘭扶植的官員昨天曾說，烏克蘭軍隊一再使用西方供應的武器攻擊這座核電廠。核電廠內6座反應爐有2座在運轉中，而烏克蘭、西方國家和俄羅斯一再針對該電廠發出警告。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於1日表示，俄軍在電廠四周的行動「不負責任到了極點」，他更指控俄方，將電廠當做「核子盾牌」以攻擊烏克蘭軍隊。但路透無法查驗雙方對於戰場情況的描述。
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