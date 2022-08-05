原能總署指俄占烏核廠後完全失控 促允許專家檢查　

Russia Ukraine War FILE - A power-generating unit at the Zaporizhzhia nuclear power plant in the city of Enerhodar, in southern Ukraine, is shown on June 12, 2008. Russian forces pressed their attack on a crucial energy-producing Ukrainian city by shelling Europe’s largest nuclear plant early Friday, March 3, 2022, sparking a fire and raising fears that radiation could leak from the damaged power station. Plant spokesman Andriy Tuz told Ukrainian television that shells were falling directly on the facility and had set fire to one of the facility’s six reactors. That reactor is under renovation and not operating, but there is nuclear fuel inside, he said. (AP Photo/Olexander Prokopenko, File)

3月被俄軍占領的烏克蘭札波羅熱核電廠 ，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）近日接受傳媒訪問時指，因俄軍違反所有核安全措施，導致核電站情况「完全失控」，要求俄羅斯 和烏克蘭允許專家到這個歐洲最大核電站作詳細檢查，確保核燃料受到保護，以免發生核事故。

明報報導，札波羅熱核電廠被俄軍控制後，交由烏克蘭工作人員管理，目前有3個反應堆斷斷續續運作，而外界最近再度關注核電站未獲足夠維護。葛羅西上周五接受《德國之聲》的訪問於本周三刊出，他指「所有核安全措施都違反了」，亦關注受俄軍指揮的烏國工作人員無法正常履行職責，並面對暴力威脅。

報導指出，在美聯社周二刊登的訪問中，葛羅西稱IAEA跟核電站工作人員的聯繫斷斷續續，核電站的設備和零件的供應鏈中斷，不確定核電站是否獲得所需資源，形容狀况「完全失控」。他指IAEA要像前往切爾諾貝爾般，到扎波羅熱了解實際情况，以展開維修及檢查，阻止發生另一場核事故。

葛羅西告訴瑞士「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger），國際原子能總署與這座歐洲最大核電廠的聯繫「脆弱」，通訊並非天天成功。這座電廠位於札波羅熱（Zaporizhzhia），目前由烏克蘭技術人員操作。

葛羅西在以德文刊登的訪談中說：「我們禁不起在安全相關領域與電廠溝通不良。我們知道，有人指控廠內存放了彈藥以及電廠遭到攻擊。」

他表示：「坦白說，如果我不能進入電廠，我就無法確定這些事情，俄羅斯和烏克蘭雙方的說法有所牴觸。我接獲了一些資訊，也在狀況報告中提及，但我沒辦法確定，資訊是否符合事實。」

路透報導，一名俄方在烏克蘭扶植的官員昨天曾說，烏克蘭軍隊一再使用西方供應的武器攻擊這座核電廠。核電廠內6座反應爐有2座在運轉中，而烏克蘭、西方國家和俄羅斯一再針對該電廠發出警告。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於1日表示，俄軍在電廠四周的行動「不負責任到了極點」，他更指控俄方，將電廠當做「核子盾牌」以攻擊烏克蘭軍隊。但路透無法查驗雙方對於戰場情況的描述。