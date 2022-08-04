特赦組織：烏軍戰術違反國際法 危及平民安全

圖為哈爾科夫一名11歲男孩拿著塑膠槍向烏軍行禮。(美聯社)

國際特赦組織（Amnesty International）今天指出，烏克蘭 軍隊在住宅區內的學校和醫院等地點設置基地，違反了國際法規定，也危及平民安全。

法新社報導，國際特赦組織的最新報告中也說，烏克蘭守軍的戰術「絕不是俄羅斯 軍隊濫肆攻擊的合理化藉口」，而俄軍在哈爾科夫市（Kharkiv）等地犯下的「戰爭罪行」則與烏軍的戰術無關。

報告中列舉一些事例，顯示烏克蘭軍隊似乎在哈爾科夫州、頓巴斯地區（Donbas）和尼古拉耶夫州（Mykolaiv）的19個市鎮和村落讓平民暴露在危險中。

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）表示：「我們記錄到烏軍在住宅區有一種作戰模式，即違反戰爭法規定，使平民暴露在危險中。」

卡拉馬爾德還說：「處於守勢並不表示烏克蘭軍方可以不必遵守國際人道法律。」

上述報告指出，烏軍設置基地的住宅區距離前線都有數英里遠，因此有其他不危及平民安全的「可用替代地點」供選擇。

國際特赦組織研究人員親眼看到，烏軍將5個地點的醫院和22所學校用作「實際上的軍事基地」。

報告引述一位居民的話說：「我們對於軍隊的作為沒有發言權，但我們卻付出了代價。」