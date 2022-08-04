我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

解放軍軍演 傳美推遲洲際彈道飛彈試射 防局勢升溫

特赦組織：烏軍戰術違反國際法 危及平民安全

中央社倫敦4日綜合外電報導
圖為哈爾科夫一名11歲男孩拿著塑膠槍向烏軍行禮。(美聯社)
圖為哈爾科夫一名11歲男孩拿著塑膠槍向烏軍行禮。(美聯社)

國際特赦組織（Amnesty International）今天指出，烏克蘭軍隊在住宅區內的學校和醫院等地點設置基地，違反了國際法規定，也危及平民安全。

法新社報導，國際特赦組織的最新報告中也說，烏克蘭守軍的戰術「絕不是俄羅斯軍隊濫肆攻擊的合理化藉口」，而俄軍在哈爾科夫市（Kharkiv）等地犯下的「戰爭罪行」則與烏軍的戰術無關。

報告中列舉一些事例，顯示烏克蘭軍隊似乎在哈爾科夫州、頓巴斯地區（Donbas）和尼古拉耶夫州（Mykolaiv）的19個市鎮和村落讓平民暴露在危險中。

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）表示：「我們記錄到烏軍在住宅區有一種作戰模式，即違反戰爭法規定，使平民暴露在危險中。」

卡拉馬爾德還說：「處於守勢並不表示烏克蘭軍方可以不必遵守國際人道法律。」

上述報告指出，烏軍設置基地的住宅區距離前線都有數英里遠，因此有其他不危及平民安全的「可用替代地點」供選擇。

國際特赦組織研究人員親眼看到，烏軍將5個地點的醫院和22所學校用作「實際上的軍事基地」。

報告引述一位居民的話說：「我們對於軍隊的作為沒有發言權，但我們卻付出了代價。」

烏克蘭 俄羅斯

上一則

飛彈疑越台灣上空落入EEZ 日外相要求中國停軍演

延伸閱讀

烏克蘭：俄成立打擊部隊 目標澤倫斯基老家

烏克蘭：俄成立打擊部隊 目標澤倫斯基老家
俄稱摧毀6套烏克蘭海馬士系統 美方斥不實

俄稱摧毀6套烏克蘭海馬士系統 美方斥不實
烏克蘭稱收復赫爾松46村落 再獲4套海馬士抗俄

烏克蘭稱收復赫爾松46村落 再獲4套海馬士抗俄
俄駐英使館籲絞死被俘烏軍 烏克蘭官員大力譴責

俄駐英使館籲絞死被俘烏軍 烏克蘭官員大力譴責

熱門新聞

凱特被傳和婆婆走得很近，形成強大同盟。（路透資料照片）

現實版宮廷劇？梅根負氣離英 凱特巴緊婆婆卡蜜拉

2022-07-29 10:45
科學家計算了世界各地入侵有害動物所造成的經濟損失，發現比起任何其他物種，美國牛蛙（圖）與棕樹蛇要對更多損害負起責任。（資料照片。路透）

入侵物種危害多嚴重？這兩種動物造成全球163億損失

2022-07-29 07:34
烏克蘭總統澤倫斯基（右）和第一夫人歐倫娜（左）同框為數位版Vogue拍照，在網路上引發熱議。（圖取自instagram.com/olenazelenska_official）

澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照 引網路熱議

2022-07-28 14:25
俄軍轟炸烏克蘭南部城市尼古拉耶夫，一名戰爭罪檢察官7月31日檢視一棟遭摧毀的大樓。（路透）

俄軍狂炸烏克蘭南部 知名億萬富豪慘死

2022-07-31 16:32
首都馬尼拉一所大學24日舉行畢業典禮時發生槍擊事件，造成3人死亡。圖為殯儀工作人員抬走受害者的遺體。（美聯社）

菲律賓名校畢業典禮槍擊3死 槍手父親數日後被殺

2022-07-29 17:15
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日接受《南華早報》獨家專訪時表示，烏克蘭正在尋求機會與中國「直接」對話，以協助終結和俄羅斯的戰爭。(Getty Images)

港媒：澤倫斯基盼與習近平直接對話 終結俄烏戰爭

2022-08-03 20:40

超人氣

更多 >
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評
「裴洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治

「裴洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治
裴洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

裴洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國
裴洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話

裴洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話