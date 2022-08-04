美制裁俄900人 普亭緋聞女友、親信富豪都上榜

圖為俄國總統普丁的緋聞女友、前奧運體操金牌得主卡巴耶娃，在日本東京舉行的2003世界藝術體操俱樂部錦標賽上表演球操。（新華社）

俄國 入侵烏克蘭 逾5個月，戰事仍膠著，美國國務院2日宣布最新制裁名單，除了近900名俄國官員、數十間俄企外，俄國總統普亭 （Vladimir Putin）緋聞女友卡巴耶娃（Alina Kabayeva）與其他權貴列黑名單。莫斯科今天表示，在對烏克蘭西部的攻擊行動中，摧毀利維夫（Lviv）附近一座外國武器庫。

美國祭出最新一波制裁，將普亭的緋聞女友及親信、擁有英國倫敦第二大莊園的億萬富豪古里耶夫（Andrey Grigoryevich Guryev）都列入制裁黑名單。古里耶夫擁有威坦赫斯特（Witanhurst）莊園，該莊園是倫敦第二大莊園，僅次白金漢宮（Buckingham Palace）。

綜合法新社與路透社報導，同受美國企業禁令影響的還有其他幾位據信與普亭關係密切的權貴人士、被俄國任命管理烏克蘭遭占領土地的四名官員，及20多家高科技機構及公司，包括獲俄國支持的關鍵電子業實體。

俄國國防部3日發表聲明指出，在對烏克蘭西部的一次罕見攻擊中，「空射高精準長程飛彈摧毀利維夫州拉傑霍夫市（Radekhiv）附近一座儲備基地，當中存放從波蘭運給基輔政權的國外製武器和彈藥。」聲明中並沒有具體說明摧毀哪些類型的武器。

據國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，俄國2月24日派兵進入烏克蘭後，迄今已摧毀了烏軍六套海馬士系統；對此，美國國防部（Pentagon）2日予以駁斥。

另外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）3日指責俄羅斯阻撓一具渦輪機交付作業。維持天然氣通過北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線輸往歐洲，需要這具渦輪機。

蕭茲走訪渦輪機製造商西門子能源公司（Siemens Energy），他站在這具渦輪機一旁表示，該裝置可使用且運作正常，沒理由不能實現交付。他說，這具渦輪機已取得從德國出口到俄羅斯所需的「所有許可」。

此外，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）2日表示，位於烏克蘭境內、但遭俄國控制的歐洲最大核電廠－札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，目前局勢「日益危險、不穩定」。

札波羅熱核電廠座落於烏克蘭東南部的第聶伯羅（Dnipro）河岸，在莫斯科入侵數周後便落入俄方手中，但仍由烏克蘭工作人員操作。IAEA試圖派代表團進入但未果。