德前總理施若德：俄烏穀物出口協議 有助停火

德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）是俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）好友，他表示，俄烏達成開放烏克蘭 穀物出口的協議，或許能為雙方僵持五個月的戰事提供一條停火出路。

路透社報導，俄烏戰事期間首艘從烏克蘭出港的穀物船昨天停泊土耳其外海，土耳其國防部今天表示，這艘船已完成檢查，將通過博斯普魯斯海峽（Bosphorus），前往目的地黎巴嫩。

施若德今天告訴德國「明星週刊」（Stern Weekly）及電視台RTL/NTV：「好消息是克裡姆林宮（Kremlin）希望通過談判解決問題。」他表示，上周他已在莫斯科會見俄國總統普亭。

他說：「成功的先是穀物協議，也許之後可以慢慢擴大為停火協議。」在1998至2005年擔任德國總理的施若德過去曾批評俄烏戰爭，但拒絕譴責普亭。

據央廣報導，這艘在獅子山註冊的拉佐尼號（Razoni）貨船，2日已抵達土耳其伊斯坦堡北方的博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）邊緣，將把2萬6000噸的玉米運往最終目的地黎巴嫩。

土耳其國防部表示，按照俄羅斯希望確認貨物的要求，一組包含俄羅斯和烏克蘭官員的團隊，預計今天將對這艘船進行查驗。

另外，俄國指責美方直接介入衝突，不僅僅只是提供基輔軍火。

烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）早前向告訴英國「電訊報」（The Telegraph），在發動攻擊前，美國和烏克蘭情報官員會進行磋商，且華府對於烏方有意攻擊的目標擁有實際否決權，不過，美國官員並未提供目標的直接情報。

俄羅斯國防部指出，「這一切都無可否認地證明，與白宮和五角大廈的說法相反，華府直接介入了烏克蘭的衝突。」