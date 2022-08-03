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港媒：澤倫斯基盼與習近平直接對話 終結俄烏戰爭

編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日接受《南華早報》獨家專訪時表示，烏克蘭正在尋求機會與中國「直接」對話，以協助終結和俄羅斯的戰爭。(Getty Images)
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日接受《南華早報》獨家專訪時表示，烏克蘭正在尋求機會與中國「直接」對話，以協助終結和俄羅斯的戰爭。(Getty Images)

烏俄戰爭已進行5個多月，戰事陷入膠著。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日接受《南華早報》獨家專訪時表示，烏克蘭正在尋求機會與中國「直接」對話，以協助終結和俄羅斯的戰爭，並指烏克蘭在開戰前幾年就不斷尋求與中國保持密切聯繫。

根據報導，澤倫斯基敦促這個亞洲超級強權利用其對俄羅斯龐大政治和經濟影響力來制止戰爭。他表示，「中國是一個非常強大的國家，是一個強大的經濟體。所以可以在政治、經濟上影響俄羅斯。中國是聯合國安理會常任理事國」。

澤倫斯基此次在Zoom上接受南華早報40分鐘專訪，這是他自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次接受亞洲媒體採訪。

根據聯合國人權辦公室8月1日的最新統計，自烏俄開戰以來，至少5327人喪命、7257人受傷。澤倫斯基表示，「我想直接對話。一年前我與中國國家主席習近平進行了一次對話。自從2月24日俄軍大規模侵略開始以來，我們已正式要求進行對話，但我們尚未與中國談話，儘管我認為這會有所幫助」。

雖然澤倫斯基希望中國對這場戰事發聲，但迄今為止，中國一直拒絕為此譴責俄羅斯。澤倫斯基表示，他一直希望「烏克蘭和中國之間的關係每年都能得到強化和發展」。

烏克蘭於1992年與中國建交，至今已滿30年。根據烏克蘭駐中國大使館數據，2021年中國是烏克蘭最大貿易夥伴，貿易額規模達190億美元。

澤倫斯基說，習近平是少數至少訪問過一次烏克蘭的世界領袖之一，並說他理解中國希望對戰爭保持中立態度，但重要的是要注意這場衝突是起於俄羅斯無端入侵烏克蘭主權領土，強調希望中國重新審視其對俄羅斯的態度。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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