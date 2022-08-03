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德國前總理施若德：俄烏穀物出口協議或有助停火

中央社柏林/伊斯坦堡3日綜合外電報導
德國前總理施若德(右)是俄羅斯總統普亭(左)好友，他表示，俄烏達成開放烏克蘭穀物出口的協議，或許能為雙方僵持5個月的戰事提供一條停火出路。圖為2005年檔案照。美聯社
德國前總理施若德(右)是俄羅斯總統普亭(左)好友，他表示，俄烏達成開放烏克蘭穀物出口的協議，或許能為雙方僵持5個月的戰事提供一條停火出路。圖為2005年檔案照。美聯社

德國前總理施若德是俄羅斯總統普亭好友，他表示，俄烏達成開放烏克蘭穀物出口的協議，或許能為雙方僵持5個月的戰事提供一條停火出路。

路透社報導，俄烏戰事期間首艘從烏克蘭出港的穀物船昨天停泊土耳其外海，土耳其國防部今天表示，這艘船已完成檢查，將通過博斯普魯斯海峽（Bosphorus），前往目的地黎巴嫩。

施若德（Gerhard Schroeder）今天告訴德國「明星週刊」（Stern Weekly）及電視台RTL/NTV：「好消息是克里姆林宮（Kremlin）希望通過談判解決問題。」他表示，上週他已在莫斯科會見俄國總統普亭（Vladimir Putin）。

他說：「成功的先是穀物協議，也許之後可以慢慢擴大為停火協議。」在1998至2005年擔任德國總理的施若德過去曾批評俄烏戰爭，但拒絕譴責普亭。

與此同時，俄國指責美方直接介入衝突，不僅僅只是提供基輔軍火。

由普亭盟友領導的俄羅斯國防部表示，烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）向英國「電訊報」（The Telegraph）發表的評論，顯示美方介入俄烏衝突。

史基比茨基告訴電訊報，在發動攻擊前，美國和烏克蘭情報官員會進行磋商，且華府對於烏方有意攻擊的目標擁有實際否決權，不過，美國官員並未提供目標的直接情報。

俄羅斯國防部昨天聲明：「這一切都無可否認地證明，與白宮和五角大廈的說法相反，華府直接介入了烏克蘭的衝突。」

俄羅斯國防部稱：「基輔批准用火箭攻擊頓巴斯（Donbas）等區域的住宅區和民間基礎設施，造成大量平民喪生，拜登政府對此負有直接責任。」

對於俄羅斯國防部的指控，白宮和五角大廈皆未立即做出回應。

不過，五角大廈駁斥莫斯科的部分說法，否認俄方自戰事開打以來，摧毀了6套美製的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。儘管俄國常稱俄軍已摧毀海馬士系統，但始終未提出證據。

國防部 烏克蘭 俄羅斯

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