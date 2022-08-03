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美祭新一輪制裁 普亭緋聞女友、俄權貴列黑名單

中央社華盛頓2日綜合外電報導
圖為俄國總統普亭與外界盛傳普亭女友、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃。路透
圖為俄國總統普亭與外界盛傳普亭女友、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃。路透

美國針對俄羅斯入侵烏克蘭一事祭出最新一波制裁，將俄國總統普亭（Vladimir Putin）的緋聞女友及擁有英國倫敦第2大莊園的俄國大亨都列入制裁黑名單。

綜合法新社與路透社報導，同受美國企業禁令影響的還有其他幾位據信與普亭關係密切的權貴人士、被俄國任命管理烏克蘭遭占領土地的4名官員，及20多家高科技機構及公司，包括獲俄國支持的關鍵電子業實體。

美國財政部也宣布對普亭親信、億萬富豪古里耶夫（Andrey Grigoryevich Guryev）實施制裁。古里耶夫擁有威坦赫斯特（Witanhurst）莊園。威坦赫斯特莊園是倫敦第2大莊園，僅次白金漢宮（Buckingham Palace）。

古里耶夫是全球肥料市場主要供應商PhosAgro的創辦人和前副總裁。

古里耶夫和他的兒子都受到金融制裁，該制裁措施禁止美國企業和他們交易，包括在美設有分行的銀行，並凍結他們在美國司法管轄下的資產。

美國財政部這次制裁的對象還包括前奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva），外界盛傳她是普亭的女友。此外，主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）妻子波波娃（Natalya Popova）也在制裁名單之列。

美國財政部表示，波波娃在普亭其中一個女兒經營的科技公司Innopraktika任職。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）透過聲明表示：「在無辜人民因俄羅斯非法侵略的戰爭受苦之際，普亭的盟友卻發了大財，並過著豪奢的生活。」

葉倫說：「財政部將利用我們掌握的所有工具，確保俄羅斯的菁英分子和克里姆林宮的教唆者為他們在這場導致無數人喪生戰爭中的共謀行為負起責任。」

俄國納稅大戶之一的拉希尼柯夫（Viktor Filippovich Rashnikov），和他的公司MMK旗下兩家子公司也遭到制裁。MMK是全球最大的鋼鐵製造廠之一。

美國國務院表示，此外還有近900名俄羅斯官員，及31名支持俄國占領克里米亞（Crimea）但身分未曝光的非俄籍官員被列入美國簽證禁令名單。

國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「今天，美國正採取額外行動，要確保克里姆林宮和其教唆者能感受到我方對克宮無良侵略戰爭所做的因應作為，為他們帶來的諸多影響。」

普亭 俄國 財政部

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