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俄轟美助烏飛彈攻擊 已直接介入戰爭

編譯中心╱綜合2日電
美國宣布提供烏克蘭新一批武器，價值約5.5億美元，包括抗俄利器海馬士系統彈藥。（美聯社）
美國宣布提供烏克蘭新一批武器，價值約5.5億美元，包括抗俄利器海馬士系統彈藥。（美聯社）

美國宣布提供烏克蘭新一批武器，價值約5.5億美元，包括抗俄利器海馬士系統彈藥；俄羅斯國防部表示，烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）向英國電訊報承認，華府有情報人員參與協調高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）對俄的攻擊行動，因此美國已經直接介入俄烏戰爭。

史基比茨基告訴電訊報，在發動攻擊前，美國和烏克蘭情報官員會進行磋商，且華府對於烏方有意攻擊的目標擁有實際否決權。不過他說，美國官員並未提供目標的直接情報。

俄羅斯國防部表示：「這所有一切無可否認證明，與白宮和五角大廈的說法相反，華府已經直接介入了烏克蘭的衝突。」

美國總統拜登曾說，他希望烏克蘭擊敗俄羅斯，並已提供基輔數以十億計美元的武器，但美國官員不希望有美俄兩國軍人直接對戰。

俄羅斯國防部稱：「基輔批准用火箭攻擊頓巴斯（Donbas）和其他區域有人居住地區的住宅區和民間基礎設施，造成大量平民喪生，拜登政府對此負有直接責任。」

對於俄羅斯國防部的指控，白宮和五角大廈皆未立即做出回應。

此外，美國宣布向烏克蘭部隊提供新一批武器，協助他們抵禦俄羅斯入侵，當中包括日益重要的火箭發射器及火砲所需的彈藥。美國國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，這批價值5.5億萬美元的新武器中包含更多海馬士彈藥，及7萬5000發155公釐火砲的彈藥。這讓美國自拜登上任以來，承諾給予烏克蘭的軍事援助總額，超過了88億美元。

自俄烏戰爭爆發以來，莫斯科已經禁止數十名英國公民入境俄羅斯，主要是政治人物和記者。新一波名單再把39名英國公民列入禁止入境的黑名單，包括工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）和前首相卡麥隆（David Cameron）。

一艘載運烏克蘭穀物的船隻1日離開敖德薩港，這是俄烏糧食協議簽訂後，首艘出港的烏國穀物船。此船載運2萬6000公噸玉米，目的地是黎巴嫩的黎波里。土耳其國防部表示，這艘船預定於2日「午夜過後」抵達伊斯坦堡。

中央社引述法新社報導，根據耶魯大學企管專家及經濟學家的最新報告，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際制裁行動和跨國企業退出浪潮已對俄國經濟造成嚴重傷害。儘管莫斯科可藉著銷售高價能源賺取數十億美元，但多數未公開數據顯示，自2月24日入侵烏國以來，俄羅斯許多國內經濟活動皆已陷入停滯。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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