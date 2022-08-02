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烏克蘭稱收復赫爾松46村落 再獲4套海馬士抗俄

編譯中心／綜合1日電

烏克蘭南部戰爭前線赫爾松州政府今天表示，烏克蘭軍隊已經收復赫爾松46個聚落。基輔正在發動反攻，尋求擊退俄羅斯部隊。此外，烏克蘭國防部長今天表示，烏方又收到4套美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。同時，俄羅斯國防部聲稱，俄軍在烏國境內摧毀2套海馬士。

中央社引述法新社報導，赫爾松州與遭俄羅斯併吞的克里米亞半島接壤，在經濟上和戰略上具有重要性。俄軍2月入侵烏克蘭後，頭幾天就將赫爾松州幾乎整個占領。

但近幾周烏軍接獲西方提供的長程火砲後兵力大增，開始尋求在這個地區發動反攻，包括對前線後方的俄軍倉庫和陣地進行攻擊，以及轟炸對赫爾松市內俄軍補給至關重要的橋梁。

赫爾松州州長布特里表示：「今天，赫爾松州有46個聚落已經解除被占領。」大多數在北部，有些則在南部，靠近黑海與遭到強力轟炸的尼古拉耶夫州。布特里指出，有些收復的村莊「9成被摧毀，且今天仍不斷遭到攻擊」。

一名烏克蘭官員7月矢言，烏軍將在9月底前收復整個赫爾松州。

另據路透報導，烏克蘭再獲四套海馬士火箭系統，國防部長列茲尼科夫推文說：「我感謝美國總統、國防部長奧斯汀及（美國）人民強化烏軍戰力。」專家指出，海馬士可能改變俄烏戰力平衡。

俄國國防部則聲稱，已在烏克蘭哈爾科夫地區摧毀2套美製海馬士，並在敖德薩地區摧毀1套魚叉（Harpoon）反艦飛彈發射系統。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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