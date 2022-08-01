烏克蘭黑海穀物船出港 基輔：全球感到如釋重負

一艘載運烏國穀物的船隻今天離開敖德薩港，這是俄烏糧食協議簽訂後，首艘出港的烏國黑海穀物船。(美聯社)

烏克蘭 基礎建設部長庫布拉科夫表示，一艘載運烏國穀物的船隻今天離開敖德薩港，這是俄烏糧食協議簽訂後，首艘出港的烏國黑海穀物船。基輔當局形容這對全球是如釋重負的一天。

俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭後，封鎖了烏國黑海港口，以致糧食出口受阻，為此俄烏兩國、土耳其及聯合國 （UN）上月達成協議，確保穀物得以從烏國黑海港埠安全出口。

庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）今天推文寫道：「感謝我們所有友邦及聯合國支持，讓我們得以完全履行在伊斯坦堡（Istanbul）簽署的協議。」

庫布拉科夫還說：「這艘船明天會通過博斯普魯斯海峽（Bosphorus），我們希望它之後能順利抵達黎巴嫩。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天為俄國入侵後首批穀物離開敖德薩港（Odessa）一事喝彩，稱「這令世界感到如釋重負」。

土耳其國防部 長艾卡（Hulusi Akar）今天表示，這艘穀物船將於格林威治時間2日12時左右停泊在伊斯坦堡岸外，接受聯合檢查。

聯合國發言人則指出，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對此表示「熱烈歡迎」。克里姆林宮則稱，這項消息「非常具有建設性」。