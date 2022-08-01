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俄封鎖終於鬆綁 首艘烏克蘭穀物船1日順利「出航」

編譯張君堯／即時報導
據烏克蘭基礎設施部稱，一艘載有烏克蘭糧食的船於1日上午順利離開敖德薩港（Port of Odesa）前往黎巴嫩，這是自俄羅斯入侵開始以來的第一艘。（歐新社）
據烏克蘭基礎設施部稱，一艘載有烏克蘭糧食的船於1日上午順利離開敖德薩港（Port of Odesa）前往黎巴嫩，這是自俄羅斯入侵開始以來的第一艘。（歐新社）

烏克蘭基礎設施部稱，一艘載有烏克蘭糧食的船於1日上午順利離開敖德薩港（Odesa）前往黎巴嫩，這是自俄羅斯入侵開始以來的第一艘。

衛報報導，在由土耳其和聯合國牽線、俄烏兩國之間進行數周的談判後，懸掛非洲國家獅子山國旗、在有2.6萬噸玉米的「Razoni號」順利啟航。自俄烏戰爭開始以來，俄國一直封鎖烏克蘭的港口，造成全球糧食短缺、迫使聯合國警告迫在眉睫的「飢餓災難」。

烏克蘭基礎建設部部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）1日在聲明中指出「今天烏克蘭與合作夥伴在防止世界飢餓方面又邁出一步」，庫布拉科夫強調烏克蘭已盡一切努力來恢復港口，而解除封鎖將為烏克蘭的經濟帶來10億美元的外匯收入。

庫布拉科夫還透露自俄國入侵開始以來已有16艘滿載船支滯留在烏克蘭港口，他們計劃在未來數周內讓港口恢復全部運輸能力。土耳其國防部1日也在聲明中表示「隨著程序現已完成，將有更多船支跟進」。

烏克蘭是世界上最大的糧食生產國之一。據報導，約有2000萬噸糧食滯留在烏克蘭等待出口，導致全球糧食短缺和價格上漲，使一些依賴糧食進口的國家如中東和非洲皆面臨飢荒。

烏克蘭 聯合國 俄國

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