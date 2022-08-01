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烏南大城遭俄軍徹夜轟炸 糧食大亨夫妻慘死

編譯中心／綜合31日電
俄軍轟炸烏克蘭南部城市尼古拉耶夫，一名戰爭罪檢察官7月31日檢視一棟遭摧毀的大樓。（路透）
俄軍轟炸烏克蘭南部城市尼古拉耶夫，一名戰爭罪檢察官7月31日檢視一棟遭摧毀的大樓。（路透）

烏克蘭政府表示，烏南城市尼古拉耶夫今天被俄軍徹夜轟炸，州長稱糧食大亨瓦達特爾斯基和其妻子萊莎在轟炸中喪生。另外，烏克蘭總統澤倫斯基30日呼籲民眾，盡速撤離東部的頓內次克地區。

74歲的瓦達特爾斯基是烏克蘭富豪之一，擁有大型農業公司Nibulon，富比世雜誌估計他的資產約4.5億美元。

尼古拉耶夫市市長表示，這次的轟炸「可能是自戰爭開打以來最強烈的一次」，炸毀當地一間酒店、體育場館、兩間學校、一座加油站以及民宅。尼古拉耶夫是通往烏克蘭主要港口敖德薩的主要路線，開戰以來持續被轟炸。

同時，烏克蘭第二大城哈爾科夫市長捷列霍夫表示，哈爾科夫再度遭俄軍飛彈襲擊，三枚飛彈擊中一所學校。但BBC無法獨立核實這項最新報導。

俄軍徹夜轟炸尼古拉耶夫
俄軍徹夜轟炸尼古拉耶夫

另據中央社引述法新社報導，頓內次克州長基里蘭科表示，當地29日遭到俄軍攻擊，造成當地6名平民喪生、15人受傷，「當局已決定強制撤離頓內次克地區民眾，請大家遵守撤離令」。

澤倫斯基警告，目前頓內次克戰區仍有數千人，包括兒童。他說：「應在某個時間點做出撤離的決定。現在離開頓內次克地區的人越多，俄軍殺死的人就越少。」

烏克蘭 頓內次克 澤倫斯基

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