俄軍狂炸烏克蘭南部 知名億萬富豪慘死

俄軍轟炸烏克蘭南部城市尼古拉耶夫，一名戰爭罪檢察官7月31日檢視一棟遭摧毀的大樓。（路透）

烏克蘭 政府表示，烏南城市尼古拉耶夫被俄軍徹夜轟炸，州長稱農業大亨瓦達特爾斯基和其妻子萊莎在轟炸中喪生。另外，烏克蘭總統澤倫斯基7月30日呼籲民眾，盡速撤離東部的頓內次克 地區。

74歲的瓦達特爾斯基是烏克蘭富豪之一，擁有大型農業公司Nibulon，富比世雜誌估計他的資產約4.5億美元。

尼古拉耶夫市市長表示，這次的轟炸「可能是自戰爭開打以來最強烈的一次」，炸毀當地1間酒店、體育場館、兩間學校、一座加油站以及民宅。尼古拉耶夫是通往烏克蘭主要港口敖德薩的主要路線，開戰以來持續被轟炸。

克里米亞塞凡堡市市長拉茲沃扎耶夫7月31日表示，位在塞凡堡的俄國 黑海艦隊總部遭到烏克蘭無人機攻擊，造成至少6人受傷。

他表示，這起攻擊發生在俄國「海軍日」，為了安全理由，所有慶祝活動都取消。然而，烏克蘭敖德薩地區軍事管理局發言人布拉楚克否認俄國報導。

同時，烏克蘭第二大城哈爾科夫市長捷列霍夫表示，哈爾科夫再度遭俄軍飛彈襲擊，3枚飛彈擊中1所學校。但英國廣播公司（BBC）無法獨立核實這項最新報導。

法新社報導，頓內次克州長基里蘭科表示，7月29日的攻擊造成當地6名平民喪生、15人受傷，「當局已決定強制撤離頓內次克地區民眾，請大家遵守撤離令」。

澤倫斯基警告，目前頓內次克戰區仍有數千人，包括兒童。他說：「應在某個時間點做出撤離的決定。現在離開頓內次克地區的人越多，俄軍殺死的人就越少。」