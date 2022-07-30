砲轟烏東監獄 俄烏互控害死40名戰俘

俄羅斯軍方指控，烏克蘭軍隊砲擊烏東頓內次克一座關押烏國戰俘的監獄，導致戰俘40人死亡、75人受傷。烏克蘭已否認這項指控，反控這是俄軍所為，意圖掩蓋刑求證據。（路透）

俄羅斯及烏克蘭 29日互控對方砲擊烏東一座關押烏國戰俘的監獄 ，害死40名戰俘。在此期間，烏國首都基輔周邊再遭俄國 飛彈攻擊，而烏軍則在南部赫松地區展開大反攻。

俄羅斯軍方29日指控，烏克蘭軍隊砲擊烏東頓內次克（Donetsk）一座關押烏國戰俘的監獄，導致戰俘40人死亡、75人受傷。

俄羅斯國防部發表聲明指出，烏軍使用美製高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士），鎖定位於頓內次克歐連尼夫卡的監獄，烏克蘭反控是俄軍所為。（美聯社）

中央社轉述法新社報導，俄羅斯國防部發表聲明指出，烏軍使用美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），於夜間鎖定位於頓內次克歐連尼夫卡（Olenivka）的監獄。

此外，俄國國防部表示，這座監獄中的烏克蘭戰俘裡有40人遭到殺害，有75人受傷，有8名監獄員工也受到傷害。

俄國國防部指稱，這些烏克蘭戰俘中包括亞速營（Azov Battalion）成員，他們先前曾在烏國港市馬立波（Mariupol）保衛亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

對此，烏方已否認砲擊這座監獄，反控這是俄軍所為，指稱俄國意圖藉此嫁禍，並且掩蓋俄方對囚犯的酷刑和處決。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指控，俄國又犯下另一起駭人聽聞的戰爭罪，他呼籲所有夥伴強力譴責這起違反國際人道法律的殘忍行徑，並將俄國認定為恐怖主義國家。

此外，克蘭總統辦公室29日表示，在聯合國及土耳其促成烏國與俄羅斯達成協議後，澤倫斯基總統視察了南部一座港口，監督穀物裝上一艘土耳其船舶以待出口。

中央社轉述法新社報導，根據烏克蘭總統辦公室的聲明，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，「戰事開打以來的第一艘出口船舶正在裝填貨物，這是一艘土耳其船」。

總統辦公室發布的切爾諾莫斯克（Chornomorsk）港口影片顯示，澤倫斯基站在一艘名為Polarnet的船舶前。

總統辦公室聲明說，根據一項要把受制於俄羅斯海上封鎖的數百萬公噸滯留穀物銷往全球市場的計畫，出口作業可能在「未來幾天」展開。

聲明提到：「我方已有充分準備，並向我們的夥伴聯合國及土耳其發出了這方面的所有訊號，我們的軍隊會確保安全。」

聲明引述澤倫斯基的話指出：「基礎設施部長正與土耳其方面及聯合國進行直接接觸，我們正等候他們發出可以開始的訊號。」

總統辦公室表示，穀物出口作業將透過多艘船舶一起展開，這些船舶早在俄國軍隊2月入侵時已完成貨物裝填，只是因為戰事爆發而無法出航。

解除俄羅斯封鎖的協議，是為了緩和全球糧食危機。在這項危機下，世界上一些最貧窮國家的糧價已出現飆漲。