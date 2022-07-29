西方武器到貨牛步化 烏靠俄「爺爺級」裝備應戰

俄烏戰爭持續超過5個月仍不見盡頭，由於美歐承諾軍援的新式西方武器到貨牛步化，烏軍官兵被迫得用許多年紀比他們還長的「爺爺」級蘇聯武器應戰，苦撐待變。

「華盛頓郵報」報導，烏軍一些停放於樹下隱蔽或偽裝網掩蔽的武器，服役時間比很多烏軍士兵還年長，不乏甚至可以追溯到烏克蘭 人與俄羅斯人並肩作戰的前蘇聯紅軍時期。然而此刻烏軍官兵卻不得不硬著頭皮使用這些裝備來對抗裝備較新的入侵俄軍。

34歲的烏軍大兵皮爾布達戈夫（Ali Pirbudagov）邊擦拭著一輛2S1自走砲的引擎蓋，邊喃喃道「這台是1987年生產的」「還有更老的，這已經算比較『年輕』的了」

儘管西方國家已開始向烏克蘭送交更為精良的武器，但交付過程十分緩慢，讓像皮爾布達戈夫所屬的第128獨立山地突擊旅等一些單位，只能用蘇聯時期遺留下的武器作戰。皮爾布達戈夫表示，這些老武器需大幅翻修，零件也不易覓得。反觀前線彼端，俄軍使用的同款榴彈砲要比烏軍晚15年出廠，口徑也更大。

新的火砲系統多先給砲兵旅或是等級更優先的地方如戰況激烈的烏東頓巴斯（Donbas）。烏軍各單位間裝備參差不齊，也是遲等不到大部分西方所允諾軍援的結果。

根據追蹤西方交付武器進度的德國 智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）數據顯示，以美國與德國為例，截至7月1日撥交的軍援不到所宣布的一半。

侵烏俄軍沿著烏克蘭東部、南部邊界進攻，戰線幅員廣闊，烏克蘭能否收復南部失土，攸關基輔當局俄烏戰後的談判地位至鉅。

華郵 指出，俄烏戰爭儼然已成雙方砲兵間的貓捉老鼠遊戲，雙方都會出動無人機偵察、識別攻擊目標。但俄軍的現代化榴砲有能依地形與天候自動修正的系統，打擊時更形精確，而烏克蘭的榴砲卻仍需人工調校，差異不言可喻。